El talento corre por sus venas: Pepe y Pancho López deslumbraron con sus recetas en La Divina Comida

Padre e hijo, ambos ligados a la actuación y la televisión, se reunieron en La Divina Comida: Desafío Duplas para compartir una carta inspirada en sabores del mar y con una marcada impronta tropical. Una propuesta que llevó su complicidad familiar directamente a la mesa. Revisa el detalle de sus recetas.
Entrada: Moana al plato
Mariscos a la parmesana
Ingredientes:
- Crema
- Vino blanco
- Ajo en polvo
- Ostiones
- Machas
- Camarones
- Queso
Fondo: Nido Tiki
Risotto de mariscos
Ingredientes:
- Calamar
- Pimienta al limón
- Sal
- ½ kilo de arroz para risotto
- Mix de mariscos
- Vino blanco
- Lechuga
- Limón
- Queso parmesano
- Mantequilla
- Orégano
- Langostino chileno
- Ajo en polvo
- 1 cebolla
Postre: Aloha patroncitos
Ingredientes:
- Harina
- Huevo
- Mezcla para waffles
- Mermelada
- Nutella
- Manjar
- Piña
- Helado de piña colada
- Leche