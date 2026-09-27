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Festival de Olmué

El talento corre por sus venas: Pepe y Pancho López deslumbraron con sus recetas en La Divina Comida

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

Padre e hijo, ambos ligados a la actuación y la televisión, se reunieron en La Divina Comida: Desafío Duplas para compartir una carta inspirada en sabores del mar y con una marcada impronta tropical. Una propuesta que llevó su complicidad familiar directamente a la mesa. Revisa el detalle de sus recetas.

Entrada: Moana al plato

Mariscos a la parmesana

Ingredientes:

  • Crema
  • Vino blanco
  • Ajo en polvo
  • Ostiones
  • Machas
  • Camarones
  • Queso

Fondo: Nido Tiki

Risotto de mariscos

Ingredientes:

  • Calamar
  • Pimienta al limón
  • Sal
  • ½ kilo de arroz para risotto
  • Mix de mariscos
  • Vino blanco
  • Lechuga
  • Limón
  • Queso parmesano
  • Mantequilla
  • Orégano
  • Langostino chileno
  • Ajo en polvo
  • 1 cebolla

Postre: Aloha patroncitos

Ingredientes:

  • Harina
  • Huevo
  • Mezcla para waffles
  • Mermelada
  • Nutella
  • Manjar
  • Piña
  • Helado de piña colada
  • Leche
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