El balón se detiene y la cocina se enciende: Esteban Paredes y Claudio Valdivia mostraron sus platos en La Divina Comida

El futbolista y el deportista, Esteban Paredes y Claudio Valdivia, respectivamente, demostraron que no solo saben de fútbol, sino que también tienen habilidades en la cocina en La Divina Comida: Desafío Duplas. ¿Qué recetas tendrán preparadas los amigos?
Revisa el paso a paso a continuación.
Entrada: Al área y gol
Carpaccio de res
Ingredientes:
- 4 porciones de carpaccio de res
- 4 limones
- Aceite de oliva
- 120 gramos de queso parmesano
- 200 gramos de rúcula
- 4 cucharadas de alcaparras
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- Disponemos el carpaccio en un plato.
- Sobre el carpaccio, agregamos hojas de rúcula.
- Cortamos el tomate en gajos y agregamos 2 sobres al plato.
- Agregamos 1 cucharada de alcaparras por plato.
- Rallamos un poco de queso parmesano sobre el carpaccio.
- Agregamos oliva, jugo de limón a gusto, sal y pimienta.
Plato de fondo: Fiebre de milanesa
Milanesa con puré
Ingredientes:
Milanesa
- 4 bistecs de pechuga de pollo
- 2 huevos
- 2 tazas de harina
- 2 tazas de pan rallado
- Aceite de freír
Puré
- 6 papas
- Sal
- 2 cucharadas de mantequilla
- 250 ml de leche entera
Preparación:
Puré
- Pelamos las papas y cortamos en trozos; llevamos a hervir en agua a fuego medio con un poco de sal por unos 20 minutos o hasta que estén completamente cocidas.
- Una vez listas, retiramos el agua y dejamos en un colador.
- Con la ayuda de una prensa de papa, aplastamos hasta obtener el puré.
- Llevamos la mezcla a una olla a fuego medio-bajo, agregamos leche a gusto, la mantequilla y sal a gusto. Revolvemos hasta obtener una consistencia deseada. Podemos rectificar la consistencia agregando más leche para que quede más líquido.
Milanesas
- Batimos en un pocillo dos huevos hasta obtener una mezcla totalmente homogénea.
- Agregamos el pan a una fuente y el pan rallado en otra fuente aparte, ambas lo suficientemente amplias para poder pasar las milanesas.
- Pasamos cada una por ambos lados de las milanesas por harina, luego por la mezcla de huevo y finalizamos con el pan rallado, procurando cubrir con cada paso por completo las milanesas.
- Llevamos las milanesas a un sartén con aceite previamente calentado a fuego medio. Por unos 5 a 7 minutos por lado o hasta que estén completamente cocidas y doradas las milanesas. Una vez listas, retiramos y agregamos sal a gusto.
Postre: Leyenda 216
Volcán de chocolate
Ingredientes:
- 150 gramos de mantequilla sin sal
- 150 gramos de chocolate semi amargo
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 3 huevos enteros
- 3 yemas
- 120 gramos de azúcar flor
- 80 gramos de harina
Preparación:
- Llevamos a derretir a baño maría el chocolate junto con la mantequilla; revolvemos hasta que esté completamente homogénea la mezcla.
- Una vez ya esté derretido, apagamos el fuego, agregamos la vainilla y retiramos del fuego.
- En un plato o bowl batimos los huevos enteros y las yemas. Agregamos el azúcar y batimos hasta obtener una mezcla más clara y espumante.
- Incorporamos lentamente y poco a poco la mezcla del punto 3 a la mezcla de huevos, revolviendo constantemente hasta lograr homogeneizar ambas mezclas.
- Agregamos la harina de a poco con la ayuda de un colador para evitar que se formen grumos; revolvemos constantemente.
- Enmantequillamos un molde apto para horno, agregamos la mezcla del punto anterior y llevamos al congelador por 30 minutos. Luego, llevamos al horno precalentado a 200°C por 10 a 12 minutos. Una vez listos, retiramos del horno y dejamos enfriar 1 minuto antes de desmoldar.
- Para emplatar, podemos agregar helado de vainilla, salsa de frambuesa y azúcar flor.