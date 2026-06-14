El balón se detiene y la cocina se enciende: Esteban Paredes y Claudio Valdivia mostraron sus platos en La Divina Comida

El futbolista y el deportista, Esteban Paredes y Claudio Valdivia, respectivamente, demostraron que no solo saben de fútbol, sino que también tienen habilidades en la cocina en La Divina Comida: Desafío Duplas. ¿Qué recetas tendrán preparadas los amigos?

Revisa el paso a paso a continuación.

Entrada: Al área y gol

Carpaccio de res

Ingredientes:

4 porciones de carpaccio de res

4 limones

Aceite de oliva

120 gramos de queso parmesano

200 gramos de rúcula

4 cucharadas de alcaparras

Sal

Pimienta

Preparación:

Disponemos el carpaccio en un plato. Sobre el carpaccio, agregamos hojas de rúcula. Cortamos el tomate en gajos y agregamos 2 sobres al plato. Agregamos 1 cucharada de alcaparras por plato. Rallamos un poco de queso parmesano sobre el carpaccio. Agregamos oliva, jugo de limón a gusto, sal y pimienta.

Plato de fondo: Fiebre de milanesa

Milanesa con puré

Ingredientes:

Milanesa

4 bistecs de pechuga de pollo

2 huevos

2 tazas de harina

2 tazas de pan rallado

Aceite de freír

Puré

6 papas

Sal

2 cucharadas de mantequilla

250 ml de leche entera

Preparación:

Puré

Pelamos las papas y cortamos en trozos; llevamos a hervir en agua a fuego medio con un poco de sal por unos 20 minutos o hasta que estén completamente cocidas. Una vez listas, retiramos el agua y dejamos en un colador. Con la ayuda de una prensa de papa, aplastamos hasta obtener el puré. Llevamos la mezcla a una olla a fuego medio-bajo, agregamos leche a gusto, la mantequilla y sal a gusto. Revolvemos hasta obtener una consistencia deseada. Podemos rectificar la consistencia agregando más leche para que quede más líquido.

Milanesas

Batimos en un pocillo dos huevos hasta obtener una mezcla totalmente homogénea. Agregamos el pan a una fuente y el pan rallado en otra fuente aparte, ambas lo suficientemente amplias para poder pasar las milanesas. Pasamos cada una por ambos lados de las milanesas por harina, luego por la mezcla de huevo y finalizamos con el pan rallado, procurando cubrir con cada paso por completo las milanesas. Llevamos las milanesas a un sartén con aceite previamente calentado a fuego medio. Por unos 5 a 7 minutos por lado o hasta que estén completamente cocidas y doradas las milanesas. Una vez listas, retiramos y agregamos sal a gusto.

Postre: Leyenda 216

Volcán de chocolate

Ingredientes:

150 gramos de mantequilla sin sal

150 gramos de chocolate semi amargo

1 cucharada de esencia de vainilla

3 huevos enteros

3 yemas

120 gramos de azúcar flor

80 gramos de harina

Preparación: