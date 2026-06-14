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El balón se detiene y la cocina se enciende: Esteban Paredes y Claudio Valdivia mostraron sus platos en La Divina Comida

Jose Espinoza
Por Jose Espinoza

Periodista Digital

El futbolista y el deportista, Esteban Paredes y Claudio Valdivia, respectivamente, demostraron que no solo saben de fútbol, sino que también tienen habilidades en la cocina en La Divina Comida: Desafío Duplas. ¿Qué recetas tendrán preparadas los amigos?

Revisa el paso a paso a continuación.

Entrada: Al área y gol

Carpaccio de res

Ingredientes:

  • 4 porciones de carpaccio de res
  • 4 limones
  • Aceite de oliva
  • 120 gramos de queso parmesano
  • 200 gramos de rúcula
  • 4 cucharadas de alcaparras
  • Sal
  • Pimienta

Preparación:

  1. Disponemos el carpaccio en un plato.
  2. Sobre el carpaccio, agregamos hojas de rúcula.
  3. Cortamos el tomate en gajos y agregamos 2 sobres al plato.
  4. Agregamos 1 cucharada de alcaparras por plato.
  5. Rallamos un poco de queso parmesano sobre el carpaccio.
  6. Agregamos oliva, jugo de limón a gusto, sal y pimienta.

Plato de fondo: Fiebre de milanesa

Milanesa con puré

Ingredientes:

Milanesa

  • 4 bistecs de pechuga de pollo
  • 2 huevos
  • 2 tazas de harina
  • 2 tazas de pan rallado
  • Aceite de freír

Puré

  • 6 papas
  • Sal
  • 2 cucharadas de mantequilla
  • 250 ml de leche entera

Preparación:

Puré

  1. Pelamos las papas y cortamos en trozos; llevamos a hervir en agua a fuego medio con un poco de sal por unos 20 minutos o hasta que estén completamente cocidas.
  2. Una vez listas, retiramos el agua y dejamos en un colador.
  3. Con la ayuda de una prensa de papa, aplastamos hasta obtener el puré.
  4. Llevamos la mezcla a una olla a fuego medio-bajo, agregamos leche a gusto, la mantequilla y sal a gusto. Revolvemos hasta obtener una consistencia deseada. Podemos rectificar la consistencia agregando más leche para que quede más líquido.

Milanesas

  1. Batimos en un pocillo dos huevos hasta obtener una mezcla totalmente homogénea.
  2. Agregamos el pan a una fuente y el pan rallado en otra fuente aparte, ambas lo suficientemente amplias para poder pasar las milanesas.
  3. Pasamos cada una por ambos lados de las milanesas por harina, luego por la mezcla de huevo y finalizamos con el pan rallado, procurando cubrir con cada paso por completo las milanesas.
  4. Llevamos las milanesas a un sartén con aceite previamente calentado a fuego medio. Por unos 5 a 7 minutos por lado o hasta que estén completamente cocidas y doradas las milanesas. Una vez listas, retiramos y agregamos sal a gusto.

Postre: Leyenda 216

Volcán de chocolate

Ingredientes:

  • 150 gramos de mantequilla sin sal
  • 150 gramos de chocolate semi amargo
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • 3 huevos enteros
  • 3 yemas
  • 120 gramos de azúcar flor
  • 80 gramos de harina

Preparación:

  1. Llevamos a derretir a baño maría el chocolate junto con la mantequilla; revolvemos hasta que esté completamente homogénea la mezcla.
  2. Una vez ya esté derretido, apagamos el fuego, agregamos la vainilla y retiramos del fuego.
  3. En un plato o bowl batimos los huevos enteros y las yemas. Agregamos el azúcar y batimos hasta obtener una mezcla más clara y espumante.
  4. Incorporamos lentamente y poco a poco la mezcla del punto 3 a la mezcla de huevos, revolviendo constantemente hasta lograr homogeneizar ambas mezclas.
  5. Agregamos la harina de a poco con la ayuda de un colador para evitar que se formen grumos; revolvemos constantemente.
  6. Enmantequillamos un molde apto para horno, agregamos la mezcla del punto anterior y llevamos al congelador por 30 minutos. Luego, llevamos al horno precalentado a 200°C por 10 a 12 minutos. Una vez listos, retiramos del horno y dejamos enfriar 1 minuto antes de desmoldar.
  7. Para emplatar, podemos agregar helado de vainilla, salsa de frambuesa y azúcar flor.
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