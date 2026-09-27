Dos reinas, una cocina y mucho sabor: Las preparaciones de Gala Caldirola y Oriana Marzoli en La Divina Comida

Después de años marcados por desencuentros y una inesperada reconciliación, Gala Caldirola y Oriana Marzoli dejaron atrás las rivalidades para encontrarse en la cocina de La Divina Comida: Desafío Duplas. Esta vez, las históricas chicas reality apostaron por una carta con guiños a su pasado televisivo y mucho sabor. Revisa el detalle de sus recetas a continuación.
Tomates cherry confitados con burrata
Tomates
Pesto
1.- Lavamos y cortamos los tomates en mitades, llevamos las mitades a una fuente apta para horno. Evitando montar uno sobre otro, formamos una capa en la superficie. Agregamos sal y pimienta a gusto. Los dientes de ajo enteros y pelados. El romero, la miel, las hojas de albahaca lavadas y secas. Finalizamos con oliva a gusto.
2.- Llevamos al horno precalentado a 120º por 60 minutos o hasta que la piel de los tomates esté arrugada y los tomates suaves o blandos al tacto. No se deben reventar o deshacer para evitar pasar la preparación a punto de salsa.
Pesto
1.- Con la ayuda de una mini primer o juguera, procesamos todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.
Para emplatar, comenzamos con una base de tomates confitados y luego láminas de burrata. Decoramos con pesto y bruschettas.
Rigatoni con boloñesa
1.- Cortamos en cubos muy pequeños todos los vegetales. Doramos en un sartén con aceite de oliva a fuego medio.
2.- Comenzamos por la cebolla, luego el apio y la zanahoria. Una vez la cebolla cambie de color, agregamos la carne. Revolvemos y doramos por unos 6 minutos o hasta que esté cocida. Salpimentamos a gusto.
3.- Una vez la carne esté lista, agregamos la salsa, revolvemos y dejamos tapado a fuego bajo por 30 minutos, revolviendo cada unos minutos para evitar que se concentre en la base la salsa. Podemos agregar un poco de agua si espesa demasiado.
4.- Para la pasta, cocinamos según las instrucciones del proveedor en agua hervida.
Para emplatar, agregamos rigatoni en la base, luego salsa y finalizamos con parmesano recién rallado.
Tiramisú
1.- Con la ayuda de un batidor de pedestal o de mano, montamos la crema hasta que quede firme. Debe estar previamente refrigerada por al menos 24 horas. Reservamos. No sobrebatir.
2.- En un plato hondo o fuente, preparamos el café. Una vez frío, agregamos el amaretto. Reservamos
3.- En otro bowl, mezclamos el mascarpone con el azúcar y la vainilla. Integramos bien hasta obtener una mezcla homogénea.