Dos reinas, una cocina y mucho sabor: Las preparaciones de Gala Caldirola y Oriana Marzoli en La Divina Comida

Después de años marcados por desencuentros y una inesperada reconciliación, Gala Caldirola y Oriana Marzoli dejaron atrás las rivalidades para encontrarse en la cocina de La Divina Comida: Desafío Duplas. Esta vez, las históricas chicas reality apostaron por una carta con guiños a su pasado televisivo y mucho sabor. Revisa el detalle de sus recetas a continuación.

Entrada: Amigas y rivales

Tomates cherry confitados con burrata

Ingredientes:

2 burratas

4 tostadas o bruschettas

Tomates

400 gramos de tomates cherry

1 cucharada de miel

1 ramita de romero

4 a 5 dientes de ajo

Hojas de albahaca

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Pesto

120 gramos de pistachos

60 gramos de queso parmesano rallado

1 diente de ajo

45 gramos de albahaca

10 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Preparación:

1.- Lavamos y cortamos los tomates en mitades, llevamos las mitades a una fuente apta para horno. Evitando montar uno sobre otro, formamos una capa en la superficie. Agregamos sal y pimienta a gusto. Los dientes de ajo enteros y pelados. El romero, la miel, las hojas de albahaca lavadas y secas. Finalizamos con oliva a gusto.

2.- Llevamos al horno precalentado a 120º por 60 minutos o hasta que la piel de los tomates esté arrugada y los tomates suaves o blandos al tacto. No se deben reventar o deshacer para evitar pasar la preparación a punto de salsa.

Pesto

1.- Con la ayuda de una mini primer o juguera, procesamos todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

Para emplatar, comenzamos con una base de tomates confitados y luego láminas de burrata. Decoramos con pesto y bruschettas.

Fondo: ¡Con la pasta no!

Rigatoni con boloñesa

Ingredientes:

400 gramos de rigatoni

500 gramos de carne molida

1 cebolla mediana

1 zanahoria

1 rama de apio

2 tazas de puré de tomate

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Queso parmesano

Preparación:

1.- Cortamos en cubos muy pequeños todos los vegetales. Doramos en un sartén con aceite de oliva a fuego medio.

2.- Comenzamos por la cebolla, luego el apio y la zanahoria. Una vez la cebolla cambie de color, agregamos la carne. Revolvemos y doramos por unos 6 minutos o hasta que esté cocida. Salpimentamos a gusto.

3.- Una vez la carne esté lista, agregamos la salsa, revolvemos y dejamos tapado a fuego bajo por 30 minutos, revolviendo cada unos minutos para evitar que se concentre en la base la salsa. Podemos agregar un poco de agua si espesa demasiado.

4.- Para la pasta, cocinamos según las instrucciones del proveedor en agua hervida.

Para emplatar, agregamos rigatoni en la base, luego salsa y finalizamos con parmesano recién rallado.

Postre: Reality queens

Tiramisú

Ingredientes:

16 a 20 galletas de champaña

200 ml de crema

300 gramos de mascarpone

80 gramos de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 y ½ taza de café

2 cucharadas de amaretto

Cacao amargo en polvo

Preparación:

1.- Con la ayuda de un batidor de pedestal o de mano, montamos la crema hasta que quede firme. Debe estar previamente refrigerada por al menos 24 horas. Reservamos. No sobrebatir.

2.- En un plato hondo o fuente, preparamos el café. Una vez frío, agregamos el amaretto. Reservamos

3.- En otro bowl, mezclamos el mascarpone con el azúcar y la vainilla. Integramos bien hasta obtener una mezcla homogénea.