De lujos a colecciones inéditas: Las casas más sorprendentes que mostró La Divina Comida en una década

En los 10 años del estelar de Chilevisión, los famosos expusieron sus increíbles propiedades con amplias habitaciones y decoraciones que dieron que hablar a los televidentes. Conoce las más impactantes de todas.

En los 10 años que La Divina Comida ha acompañado a los chilenos por las pantallas de Chilevisión, más de 800 famosos, políticos e influencers han abierto las puertas de sus casas para entregarnos sus mejores platos y anécdotas.

Entre las cientos de anécdotas y risas, los invitados al estelar siempre han mostrado sus propiedades y las habitaciones más desconocidas del mundo del espectáculo.

Con todos los capítulos en las varias temporadas de La Divina Comida, el estelar que cumple 10 años dejó boquiabierta a la audiencia con las casas más impresionantes.

Las 5 casas en La Divina Comida que impresionaron a la audiencia

Casa de Pamela Díaz – Tercera Temporada

Uno de los episodios más vistos y emblemáticos del estelar de cocina, que tuvo los ataques de risa de Denise Rosenthal y José Miguel Viñuela, también destacó por el descubrimiento de la casa de Pamela Díaz.

La personalidad, que en aquel entonces estaba en una relación con su exesposo Fernando Téllez, abrió las puertas de su propiedad por primera vez y expuso habitaciones más íntimas.

En las pinceladas que mostró de la propiedad, expuso su amplio living, cuyas paredes tenían numerosos cuadros a cargo de una decoradora de interior. Asimismo, también se observó la gran terraza que contaba con mesas, sillas de exterior y una llamativa piscina.

Casa Fernando Solabarrieta – Décima Temporada

Pasaba el capítulo 31 de la temporada 10 del estelar y fue el turno de Fernando Solabarrieta de mostrar su casa para recibir a unos comensales especiales.

El periodista deportivo, que vivía en la casa junto a Ivette Vergara, pero sin sus hijos, hizo un pequeño paseo por las zonas más especiales, esto después de aclarar que a su esposa no le gustaba mostrar los secretos de su propiedad.

Sin embargo, como ocasión especial para el estelar, el periodista mostró su “sala de estar”. Uno de los aspectos que más destacó fueron las fotos de Ivette Vergara. Asimismo, Fernando Solabarrieta compartió una biblioteca con la colección completa de la Revista Estadio, uno de los pocos chilenos en obtenerla.

Casa Kathy Salosny – La Divina Comida Desafío Duplas

En el tercer capítulo de la reciente temporada del estelar, fue el turno de que Kathy Salosny mostrara su hermosa propiedad en Tunquén, en pleno litoral central del país.

La actriz, que se alejó del mundo televisivo y las luces de las comunicaciones, se alejó de las ciudades e hizo una casa totalmente a su gusto en un alejado sector de los sectores residenciales comunes.

La propiedad, construida en la empinada localidad que aún no está desarrollada inmobiliariamente, consta de pasillos llenos de desniveles, una cocina en altura y una terraza instalada en un costero de cerro que tiene una vista privilegiada a toda la costa del país.

Casa Carla Jara y Francisco Kaminski (Arturo Vidal) – Novena Temporada

En el capítulo 16 de la 9.ª temporada de La Divina Comida, el desafío duplas se tomó la competencia culinaria y Carla Jara junto a Francisco Kaminski debieron ser uno de los anfitriones de la velada.

Cuando fue el turno de la expareja de invitar a los comensales, sorprendieron al mostrar que no estaban viviendo en su casa, sino que estaban arrendando una propiedad que fue de Arturo Vidal.

Si bien se trataba de una estancia temporal, las personalidades no dudaron en mostrar los rincones de la casa que incluía cancha de fútbol, piscina temperada, gimnasio, sauna y una discoteca personal para los eventos personales de cada arrendatario.

Rafa Araneda y Marcela Vacarezza – Octava Temporada

Corría el capítulo 4.º de la octava temporada de La Divina Comida cuando, de manera inédita, el estelar se trasladó hacia el extranjero, específicamente a la casa de los chilenos más queridos de Miami: La familia de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza.

En la llegada del equipo del estelar a Weston, en un sector residencial de la costa este de Estados Unidos, el animador y la psicóloga mostraron su impresionante casa, que dio para hablar a los televidentes.

Entre los elementos que más destacaron de la propiedad: una escalera con respaldo transparente, decoración con muebles antiguos, una habitación escritorio donde el animador hacía su programa de radio y una impresionante terraza con comedor, una gran piscina y palmeras que decoraban el exterior.