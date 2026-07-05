Con sabores para compartir: El menú de Emilia Dides y Sammis Reyes en La Divina Comida

La pareja sorprendió a sus invitados en La Divina Comida: Desafío Duplas con un menú lleno de clásicos reconfortantes, donde combinaron tacos, macarrones con queso y un irresistible fondue de chocolate. Revisa el paso a paso a continuación.

Entrada: Trap Tacos

Tacos rellenos de carne y pollo

Ingredientes:

400 gramos de pollo frito

400 gramos de carne molida

2 paltas

1 tomate

½ cebolla

1 taza de cilantro

230 gramos de porotos negros en conserva o en lata

8 tortillas de maíz

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Pico de gallo

1 cebolla

2 ají verde

2 tomates

Jugo de limón

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación:

1.- En un sartén doramos el pollo frito.

2.- En otro sartén doramos con un poco de aceite de oliva la carne molida hasta que esté completamente cocida; agregamos sal a gusto.

3.- Picamos la cebolla en cubos pequeños, pelamos y retiramos el cuesco de las paltas, procesamos en un pocillo y agregamos el tomate picado en cubos. Condimentamos a gusto con oliva y sal.

4.- Rellenamos cada una de las tortillas con un poco de guacamole, encima porotos, pico de gallo, hojas de cilantro, carne molida y trozos de pollo apanado.

Pico de gallo

Picamos en cubos pequeños todos los ingredientes y condimentamos a gusto con oliva, sal, pimienta y jugo de limón.

Plato de fondo: Herencia real

Macarrones con queso y carne a la parrilla

Ingredientes:

400 gramos de pasta tipo macarrón

300 gramos de salsa de queso cheddar

100 gramos de queso parmesano

1 cebolla

1 cucharada de mantequilla

400 gramos de camarones

400 ml de crema

400 gramos de salsa de champiñones

4 medallones de filete

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación:

1.- En un sartén a fuego medio agregamos la mantequilla con un poco de aceite de oliva. Doramos la cebolla picada en cubos pequeños; una vez comienza a cambiar de color, agregamos los camarones.

2.- Agregamos 200 ml de crema y revolvemos. Rectificamos sabor con sal.

De la misma forma hacemos la salsa de champiñones.

3.- Cocinamos la pasta por unos 4 a 8 minutos en agua hervida o según instrucciones del fabricante.

4.- Retiramos el agua y mezclamos con la salsa de queso cheddar hasta integrar bien. Llevamos la mezcla a una fuente apta para horno y espolvoreamos queso parmesano.

5.- Llevamos al horno por unos 8 minutos a 180 °C.

Para el filete, lo llevamos a la parrilla por unos 4 minutos por lado o hasta lograr el punto deseado. Retiramos.

Podemos decorar con hojas de cilantro.

Postre: La fuente del amor

Fondue de chocolate

Ingredientes:

Frutas a gusto

Marshmallow

500 gramos de cobertura de chocolate

Preparación:

1.- Derretimos el chocolate a baño maría y llevamos a la mesa con las frutas y palos de brocheta.