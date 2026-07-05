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Con sabores para compartir: El menú de Emilia Dides y Sammis Reyes en La Divina Comida

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

La pareja sorprendió a sus invitados en La Divina Comida: Desafío Duplas con un menú lleno de clásicos reconfortantes, donde combinaron tacos, macarrones con queso y un irresistible fondue de chocolate. Revisa el paso a paso a continuación.

Entrada: Trap Tacos

Tacos rellenos de carne y pollo

Ingredientes:

  • 400 gramos de pollo frito
  • 400 gramos de carne molida
  • 2 paltas
  • 1 tomate
  • ½ cebolla
  • 1 taza de cilantro
  • 230 gramos de porotos negros en conserva o en lata
  • 8 tortillas de maíz
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta
  • Pico de gallo
  • 1 cebolla
  • 2 ají verde
  • 2 tomates
  • Jugo de limón
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta

Preparación:

1.- En un sartén doramos el pollo frito.

2.- En otro sartén doramos con un poco de aceite de oliva la carne molida hasta que esté completamente cocida; agregamos sal a gusto.

3.- Picamos la cebolla en cubos pequeños, pelamos y retiramos el cuesco de las paltas, procesamos en un pocillo y agregamos el tomate picado en cubos. Condimentamos a gusto con oliva y sal.

4.- Rellenamos cada una de las tortillas con un poco de guacamole, encima porotos, pico de gallo, hojas de cilantro, carne molida y trozos de pollo apanado.

Pico de gallo

Picamos en cubos pequeños todos los ingredientes y condimentamos a gusto con oliva, sal, pimienta y jugo de limón.

Plato de fondo: Herencia real

Macarrones con queso y carne a la parrilla

Ingredientes:

  • 400 gramos de pasta tipo macarrón
  • 300 gramos de salsa de queso cheddar
  • 100 gramos de queso parmesano
  • 1 cebolla
  • 1 cucharada de mantequilla
  • 400 gramos de camarones
  • 400 ml de crema
  • 400 gramos de salsa de champiñones
  • 4 medallones de filete
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta

Preparación:

1.- En un sartén a fuego medio agregamos la mantequilla con un poco de aceite de oliva. Doramos la cebolla picada en cubos pequeños; una vez comienza a cambiar de color, agregamos los camarones.

2.- Agregamos 200 ml de crema y revolvemos. Rectificamos sabor con sal.

De la misma forma hacemos la salsa de champiñones.

3.- Cocinamos la pasta por unos 4 a 8 minutos en agua hervida o según instrucciones del fabricante.

4.- Retiramos el agua y mezclamos con la salsa de queso cheddar hasta integrar bien. Llevamos la mezcla a una fuente apta para horno y espolvoreamos queso parmesano.

5.- Llevamos al horno por unos 8 minutos a 180 °C.

Para el filete, lo llevamos a la parrilla por unos 4 minutos por lado o hasta lograr el punto deseado. Retiramos.

Podemos decorar con hojas de cilantro.

Postre: La fuente del amor

Fondue de chocolate

Ingredientes:

  • Frutas a gusto
  • Marshmallow
  • 500 gramos de cobertura de chocolate

Preparación:

1.- Derretimos el chocolate a baño maría y llevamos a la mesa con las frutas y palos de brocheta.

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