Con sabores para compartir: El menú de Emilia Dides y Sammis Reyes en La Divina Comida

La pareja sorprendió a sus invitados en La Divina Comida: Desafío Duplas con un menú lleno de clásicos reconfortantes, donde combinaron tacos, macarrones con queso y un irresistible fondue de chocolate. Revisa el paso a paso a continuación.
Tacos rellenos de carne y pollo
1.- En un sartén doramos el pollo frito.
2.- En otro sartén doramos con un poco de aceite de oliva la carne molida hasta que esté completamente cocida; agregamos sal a gusto.
3.- Picamos la cebolla en cubos pequeños, pelamos y retiramos el cuesco de las paltas, procesamos en un pocillo y agregamos el tomate picado en cubos. Condimentamos a gusto con oliva y sal.
4.- Rellenamos cada una de las tortillas con un poco de guacamole, encima porotos, pico de gallo, hojas de cilantro, carne molida y trozos de pollo apanado.
Pico de gallo
Picamos en cubos pequeños todos los ingredientes y condimentamos a gusto con oliva, sal, pimienta y jugo de limón.
Macarrones con queso y carne a la parrilla
1.- En un sartén a fuego medio agregamos la mantequilla con un poco de aceite de oliva. Doramos la cebolla picada en cubos pequeños; una vez comienza a cambiar de color, agregamos los camarones.
2.- Agregamos 200 ml de crema y revolvemos. Rectificamos sabor con sal.
De la misma forma hacemos la salsa de champiñones.
3.- Cocinamos la pasta por unos 4 a 8 minutos en agua hervida o según instrucciones del fabricante.
4.- Retiramos el agua y mezclamos con la salsa de queso cheddar hasta integrar bien. Llevamos la mezcla a una fuente apta para horno y espolvoreamos queso parmesano.
5.- Llevamos al horno por unos 8 minutos a 180 °C.
Para el filete, lo llevamos a la parrilla por unos 4 minutos por lado o hasta lograr el punto deseado. Retiramos.
Podemos decorar con hojas de cilantro.
Fondue de chocolate
1.- Derretimos el chocolate a baño maría y llevamos a la mesa con las frutas y palos de brocheta.