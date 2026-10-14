¡Superó el millón de espectadores! Fiebre de Canto mantiene estrecha competencia por el prime

El estelar de Chilevisión alcanzó a más de 1,1 millones de personas durante su emisión de este martes, consolidándose como una de las principales alternativas de la televisión abierta en horario estelar.

La competencia por el horario prime sigue más disputada que nunca y Fiebre de Canto continúa demostrando su capacidad de convocatoria. Este martes 13 de octubre, el estelar de Chilevisión alcanzó a 1.193.100 personas, manteniendo una estrecha disputa por la sintonía de la televisión abierta.

Entre las 23:01 y las 00:57 horas, el programa conducido por Diana Bolocco registró un promedio de 472.100 personas por minuto, ubicándose en el segundo lugar de audiencia, a una diferencia de apenas 16.700 espectadores de Mega, que obtuvo 488.800.

En el mismo horario, TVN alcanzó un promedio de 385.200 personas, mientras que Canal 13 registró 281.500.

Con estos resultados, “Fiebre de Canto” reafirma su presencia en una de las franjas más competitivas de la televisión chilena, convocando a una audiencia que sigue acompañando las presentaciones y desafíos musicales de sus participantes.