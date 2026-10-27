¡Nominado a Mejor Programa de Competencia! Así puedes apoyar a Fiebre de Canto en los Copihue de Oro 2026

El programa animado por Diana Bolocco es parte de los nominados en esta nueva edición del certamen. A continuación te revelamos cómo puedes votar para apoyar a tu favorito.
Oficialmente anunciaron a todos los nominados en los Copihue de Oro 2026 y, en esta instancia, el programa Fiebre de Canto fue incluido dentro de la categoría Mejor Programa de Competencia.
Los ganadores del certamen son elegidos por votación popular, por lo que es importante que elijas a tus favoritos, ya que cada voto cuenta.
Para participar, debes seguir los siguientes pasos:
A continuación te mostramos la lista de los otros nominados en los Copihue de Oro 2026:
Mejor matinal: Contigo en la Mañana.
Mejor animador: Eduardo de la Iglesia.
Mejor animadora:
Mejor noticiero: CHV Noticias.
Mejor comediante: Cristián Henríquez.
Mejor programa de competencia: Fiebre de Canto.
Mejor programa de entretención:
Mejor programa de viajes y cultura: Sabingo.
Reina Pop: