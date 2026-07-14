Por años el público lo conoció como Nelson Mauri, uno de los bailarines más recordados de Rojo, Fama Contrafama. Hoy, a sus 37 años, vuelve a la televisión con el nombre de Nel Mauri dispuesto a demostrar que antes del baile siempre existió otra gran pasión: Cantar.

La invitación al nuevo estelar de Chilevisión llegó en un momento muy especial. Semanas antes había decidido compartir públicamente el proceso personal que está viviendo, recibiendo una respuesta mayoritariamente positiva por parte del público.

Más que cambiar un nombre, Nel siente que está comenzando un renacer. Por eso espera que esta experiencia también marque el inicio de una nueva identidad artística.

Uno de los aspectos más íntimos que compartirá en el programa es precisamente este proceso de transición que está viviendo. Reconoce que uno de sus mayores desafíos será interpretar canciones con las que se sienta plenamente identificado, sin tener que representar una imagen de transformista, porque no lo es.

Aunque millones de personas lo recuerdan por sus coreografías en Rojo, Nel confiesa que cantar fue, en realidad, su primer sueño de niño era cantar.

Hoy disfruta especialmente de la música pop anglo y de las grandes voces femeninas. Rihanna es una de sus principales referencias vocales, aunque reconoce que interpretar canciones de Whitney Houston o Michael Jackson, sería uno de sus mayores desafíos que podría enfrentar en la competencia.

SU FACETA MÁS DESCONOCIDA

Lejos de la televisión, Nel vivió durante tres años en Colombia, país donde reinventó su carrera y descubrió una nueva pasión: Convertirse en DJ.

Durante la pandemia estudió mezcla musical, comenzó a presentarse en fiestas electrónicas y transformó la música en una nueva fuente de trabajo.

SU MAYOR ORGULLO

Más allá de la exposición pública, hay un logro que emociona especialmente a Nel: haber podido ayudar a su madre a cumplir el sueño de la casa propia.

Criado por una madre soltera que trabajó incansablemente para darle las mejores oportunidades, reconoce que verla recibir su hogar fue uno de los momentos más importantes de su vida.

También destaca que ella ha sido uno de sus mayores apoyos durante el proceso personal que vive actualmente.

EL NUEVO COMIENZO DE NEL

Este nuevo capítulo también se refleja en su vida personal, ya que hace un año mantiene una relación con Sebastián Céspedes, estilista de profesión. Llevan un año de pololeo, viven juntos y atraviesan una de las etapas más felices de sus vidas.

Hoy Nel se encuentra más pleno que nunca, vuelve a la televisión con la ilusión de mostrar una faceta que pocos conocen. En Fiebre de Canto buscará demostrar que, antes de conquistar al público con el baile, siempre existió un cantante esperando su oportunidad.

Con su voz, su historia y su autenticidad, espera reencontrarse con quienes lo siguieron desde sus inicios y conquistar a una nueva generación, en un momento que marca el comienzo de una nueva etapa, tanto personal como artístico.