Julio Milostich

Uno de los actores más reconocidos y versátiles de la televisión chilena se suma al nuevo estelar de Chilevisión Fiebre de Canto, donde dejará momentáneamente los personajes que han marcado su carrera para mostrar una faceta mucho más personal: Su profunda pasión por el canto y la música.

Con más de tres décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión, el intérprete ha construido una sólida carrera artística gracias a recordadas interpretaciones como el General Bernardo O’Higgins en la serie Héroes (2007) y el emblemático José Luis Echeñique en El Señor de La Querencia (2007) teleserie de TVN, considerado uno de los villanos más memorables de las teleseries chilenas.

Hoy, ese mismo actor que ha emocionado al público desde la actuación enfrenta un desafío completamente distinto: Conquistar el escenario a través del canto.

La invitación a participar en Fiebre de Canto llega en un momento especialmente activo de su vida. Actualmente protagoniza la obra Hamlet – Multitud, que, tras su paso por el Teatro UC, continúa sus funciones en Matucana 100, y además integra el elenco de La Sociedad de los Poetas Muertos.

Pero su presente también está marcado por un exitoso emprendimiento gastronómico. Desde hace ocho meses abrió las puertas de Empanadas La Querencia, su local ubicado en Ñuñoa, un proyecto que nació durante la pandemia y que hoy se transformó en una importante fuente de estabilidad.

El actor recuerda que la idea de emprender surgió cuando las restricciones sanitarias paralizaron completamente el mundo artístico. Sin posibilidades de trabajar, decidió reinventarse cocinando comida chilena desde su departamento.

Con el tiempo perfeccionó la receta gracias a la ayuda de la abuela de su hijo y hoy ofrece una amplia variedad de empanadas caseras y sabrosas que ya cuentan con un público fiel.

UN SUEÑO PENDIENTE

Aunque el público lo conoce principalmente por su trabajo como actor, Milostich asegura que la música siempre ha sido parte de su vida. Por eso, aceptar la invitación a Fiebre de Canto tiene un significado muy especial.

Sus referentes musicales son tan diversos como su carrera. Confiesa admirar profundamente a Luis Miguel, aunque reconoce que alcanzar sus registros vocales representa un gran desafío y, entre risas y coqueto, confiesa que Shakira es su amor platónico.

Otros estilos musicales, Julio menciona a varios artistas que admira mucho, por ejemplo: Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, entre otros.

Lejos de plantearse objetivos competitivos, Milostich afirma que su principal desafío será conectar con quienes lo escuchen. Más que demostrar una técnica vocal, asegura que busca interpretar cada canción con honestidad y provocar esa emoción que te ponen los pelos de punta…

VIDA PERSONAL

En el ámbito personal, el actor cuenta con humor que lleva más de nueve años soltero y que hoy disfruta plenamente de esta etapa de su vida, repartiendo su tiempo entre el teatro, su emprendimiento gastronómico y la música.

Con entusiasmo, resume lo que significa este nuevo desafío televisivo: “Fiebre de Canto es la posibilidad de desarrollar a ese músico y cantante que ha habitado durante casi 60 años en este cuerpito”.