Hay actores que encuentran rápidamente su lugar en la televisión. Otros necesitan recorrer escenarios, viajar por el mundo, equivocarse y reinventarse antes de descubrir quiénes son realmente frente a una cámara. Etienne Bobenrieth pertenece a este segundo grupo.

Durante años el público lo ha visto interpretar intensos personajes en teleseries, recorrer Chile con el programa de viajes “Disfruta la Ruta”, sorprender con su espontaneidad en realities y ahora enfrentará un desafío completamente distinto, convertirse en uno de los nuevos participantes de Fiebre de Canto, un proyecto que, curiosamente, fue él mismo quien salió a buscar.

CUANDO DECIDIÓ APOSTARLO TODO POR LA ACTUACIÓN

Estudió teatro, tras abrirse paso contra la voluntad inicial de su familia, Etienne ha construido una carrera marcada por la perseverancia.

Sin embargo, la actuación nunca fue un camino fácil. Proviene de una familia donde el arte prácticamente no existía. Su padre es ingeniero, al igual que gran parte de sus tíos y su abuelo. En ese ambiente, estudiar teatro parecía una idea descabellada.

Tanto así que primero cursó Derecho y luego Ingeniería Comercial intentando cumplir con las expectativas familiares. Ninguna de las dos carreras logró apagar la inquietud artística que llevaba dentro. Hasta que un día tomó una decisión que cambiaría completamente su vida.

EL HOMBRE DETRÁS DE LOS PERSONAJES

Aunque la televisión lo hizo conocido como intérprete, Etienne asegura que existe una faceta que el público comenzó a descubrir recién cuando dejó de interpretar personajes y apareció siendo él mismo en programas de viajes. Las personas dejaron de llamarlo por el nombre de sus personajes y comenzaron a hablarle como si lo conocieran de toda la vida.

Ese reconocimiento, asegura, lo emociona incluso más que los elogios por una actuación. Porque actuar siempre implica esconderse detrás de un personaje. Mostrar la propia personalidad, en cambio, requiere una vulnerabilidad completamente distinta. Y justamente esa vulnerabilidad será una de las claves en Fiebre de Canto.

EN BUSCA DE SU PROPIA VOZ

Aunque siempre cantó, nunca se había atrevido a hacerlo públicamente. Durante la universidad recibió formación vocal y participó en montajes musicales. Incluso tenía preparado un espectáculo junto al actor Andrés Velasco que jamás pudo estrenarse debido a la pandemia.

Cuando escuchó que Chilevisión preparaba Fiebre de Canto, no esperó el llamado. Pidió el teléfono de la producción y fue él mismo quien solicitó una reunión.

Curiosamente, el mayor desafío para Etienne no pasa por alcanzar una nota alta o aprender una canción. Hace años el cantante Lucho Jara le hizo un comentario que nunca olvidó. Le dijo que imitaba muy bien distintas voces, pero que algún día tendría que encontrar su propia voz.

Desde entonces, esa frase se convirtió en una meta artística. No quiere que el público escuche a Elvis Presley, George Michael o Miguel Bosé cuando suba al escenario. Quiere que escuchen a Etienne Bobenrieth.