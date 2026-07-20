La historia artística de Emilia Dides comenzó a los 7 años, cuando su madre, la soprano Joanna Maffei, la escuchó cantar mientras se columpiaba y descubrió una voz naturalmente afinada. Desde entonces se convirtió en su primera profesora de canto, iniciando una formación que marcaría su futuro.

A los 10 años ganó un concurso de canto en un café concert, viviendo su primera validación pública. Tres años después decidió que quería dedicar su vida a la música. Aunque sus padres tenían dudas, su perseverancia ya empezaba a definir su camino.

Rojo: El escenario que reveló su talento

En 2018 ingresó a la segunda generación de Rojo, destacando rápidamente por su nivel vocal y dominio escénico. Allí también conoció a Vasco Moulian, lo que nadie imaginaba era que años más tarde ambos compartirían un nuevo escenario, ahora como jurados de Fiebre de Canto.

Se consagró como la ganadora con la canción Por ti volaré de Andrea Bocelli, obteniendo una beca de perfeccionamiento en la academia Jackie Arredondo Music World, en Miami, una experiencia que recuerda como fundamental para su crecimiento vocal.

La decisión que cambió su destino

En 2024 rechazó la opción de ingresar a un reality para competir por la corona del Miss Universo Chile. El 7 de julio de 2024 fue coronada Miss Universo Chile y meses después viajó a Ciudad de México para competir junto a candidatas de 125 países.

Su recordado “¡Chiiileeee!” se transformó en uno de los momentos más comentados del certamen a nivel mundial. A raíz de esto, la organización del Miss Universo la seleccionó en el Top 5 de las mejores presentaciones de la historia del concurso.

Emilia ingresó al Top 30 por votación popular logró ubicarse dentro del Top 12 del certamen, consiguió un fuerte respaldo del público y alcanzó el mejor resultado chileno desde Cecilia Bolocco en 1987.

El resultado en Miss Universo no solo fue un logro personal. Fue el salto definitivo de Emilia Dides a la categoría de figura nacional, ampliando su reconocimiento más allá del público que la había seguido desde sus años en programas de talentos.

De Miss Universo a la Quinta Vergara

En 2025 fue convocada como jurado de la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar y participó en la obertura del certamen interpretando Paramar junto a Kidd Voodoo y Claudio Narea. Para ella, cantar en ese escenario fue una experiencia difícil de dimensionar.

Su presencia confirmó una nueva etapa: ya no era solo una concursante, sino una de las figuras emergentes más importantes del espectáculo chileno.

Una jurado que conoce el camino

La principal fortaleza de Emilia Dides como jurado es haber recorrido el mismo camino que hoy comienzan los participantes. Conoce la presión de una competencia, el peso de las críticas, la emoción de los triunfos y la incertidumbre de volver a empezar. Por eso, esa experiencia hoy le permite evaluar a los talentos con exigencia, pero también con empatía, porque entiende mejor que nadie lo que significa subirse a un escenario y apostar todo por un sueño