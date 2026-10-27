Diana Bolocco es nominada a Mejor Animadora en los Copihue de Oro 2026: descubre acá cómo votar por el rostro de CHV

La animadora buscará quedarse con el reconocimiento en una nueva edición de los premios organizados por La Cuarta. Revisa cómo apoyarla y votar por ella a continuación.

Diana Bolocco busca quedarse con uno de los reconocimientos más importantes del espectáculo nacional. La animadora de Fiebre de Canto fue nominada a los Copihue de Oro 2026, premios que distinguen a las figuras y programas favoritos del público.

¿Cómo votar por Diana Bolocco en los Copihue de Oro?

Para apoyar a la conductora de Chilevisión, debes ingresar al sitio oficial de los Copihue de Oro, seleccionar “Ir a votar” y pasar por las categorías hasta llegar a “Mejor Animadora”, donde puedes seleccionar a Diana Bolocco.

La votación es popular, por lo que son los propios espectadores quienes eligen a los ganadores. Puedes votar una vez al día, hasta el miércoles 25 de noviembre.

¿Cuáles son los otros nominados de Chilevisión?

A continuación te mostramos la lista de los otros nominados en los Copihue de Oro 2026:

Mejor matinal: Contigo en la Mañana.

Mejor animador: Eduardo de la Iglesia.

Mejor animadora:

Diana Bolocco

Fran García-Huidobro

Mejor noticiero: CHV Noticias.

Mejor comediante: Cristián Henríquez.

Mejor programa de competencia: Fiebre de Canto.

Mejor programa de entretención:

Plan Perfecto

Primer Plano

Mejor programa de viajes y cultura: Sabingo.

Reina Pop: