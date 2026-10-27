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Diana Bolocco es nominada a Mejor Animadora en los Copihue de Oro 2026: descubre acá cómo votar por el rostro de CHV

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

La animadora buscará quedarse con el reconocimiento en una nueva edición de los premios organizados por La Cuarta. Revisa cómo apoyarla y votar por ella a continuación.

Diana Bolocco busca quedarse con uno de los reconocimientos más importantes del espectáculo nacional. La animadora de Fiebre de Canto fue nominada a los Copihue de Oro 2026, premios que distinguen a las figuras y programas favoritos del público.

¿Cómo votar por Diana Bolocco en los Copihue de Oro?

Para apoyar a la conductora de Chilevisión, debes ingresar al sitio oficial de los Copihue de Oro, seleccionar “Ir a votar” y pasar por las categorías hasta llegar a “Mejor Animadora”, donde puedes seleccionar a Diana Bolocco.

La votación es popular, por lo que son los propios espectadores quienes eligen a los ganadores. Puedes votar una vez al día, hasta el miércoles 25 de noviembre.

¿Cuáles son los otros nominados de Chilevisión?

A continuación te mostramos la lista de los otros nominados en los Copihue de Oro 2026:

Mejor matinal: Contigo en la Mañana.

Mejor animador: Eduardo de la Iglesia.

Mejor animadora: 

  • Diana Bolocco
  • Fran García-Huidobro

Mejor noticiero: CHV Noticias.

Mejor comediante: Cristián Henríquez.

Mejor programa de competencia: Fiebre de Canto.

Mejor programa de entretención:

  • Plan Perfecto
  • Primer Plano

Mejor programa de viajes y cultura: Sabingo.

Reina Pop:

  • Daniela Muñoz
  • Gala Caldirola
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