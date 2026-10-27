Diana Bolocco es nominada a Mejor Animadora en los Copihue de Oro 2026: descubre acá cómo votar por el rostro de CHV

La animadora buscará quedarse con el reconocimiento en una nueva edición de los premios organizados por La Cuarta. Revisa cómo apoyarla y votar por ella a continuación.
Diana Bolocco busca quedarse con uno de los reconocimientos más importantes del espectáculo nacional. La animadora de Fiebre de Canto fue nominada a los Copihue de Oro 2026, premios que distinguen a las figuras y programas favoritos del público.
Para apoyar a la conductora de Chilevisión, debes ingresar al sitio oficial de los Copihue de Oro, seleccionar “Ir a votar” y pasar por las categorías hasta llegar a “Mejor Animadora”, donde puedes seleccionar a Diana Bolocco.
La votación es popular, por lo que son los propios espectadores quienes eligen a los ganadores. Puedes votar una vez al día, hasta el miércoles 25 de noviembre.
A continuación te mostramos la lista de los otros nominados en los Copihue de Oro 2026:
Mejor matinal: Contigo en la Mañana.
Mejor animador: Eduardo de la Iglesia.
Mejor animadora:
Mejor noticiero: CHV Noticias.
Mejor comediante: Cristián Henríquez.
Mejor programa de competencia: Fiebre de Canto.
Mejor programa de entretención:
Mejor programa de viajes y cultura: Sabingo.
Reina Pop: