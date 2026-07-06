Diana Bolocco continuará deslumbrando como conductora de Fiebre de Canto: “Déjense sorprender”

La animadora de Fiebre de Baile regresará en el spin-off del programa que se estrenará muy pronto por las pantallas de Chilevisión.

Diana Bolocco será la nueva animadora de Fiebre de Canto, próximo estelar que se estrenará muy pronto por las pantallas de Chilevisión.

El nuevo spin-off convocará a un grupo de famosos para conquistar tanto al público como al jurado con su talento vocal, con interpretaciones que se evaluarán capítulo a capítulo.

Diana Bolocco: “Es un formato distinto”

“Este proyecto me entusiasma mucho porque es con un equipo que amo, con el que hicimos Fiebre de Baile. Es un nuevo desafío que ha sido muy exigente para todos, pero lindo”, reveló en el backstage comercial del programa.





“El público nos ha premiado con su sintonía las dos temporadas de Fiebre de Baile; nos siguen prefiriendo independientemente de la competencia y eso para nosotros es maravilloso. Ojalá que este programa les guste tanto como el baile”, comentó.

La conductora además dio una pista de lo que se viene en este nuevo estelar: “Déjense sorprender porque es un formato de canto distinto a los otros que han visto“.

La fecha de estreno y sus respectivos participantes se revelarán muy pronto por Chilevisión.

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