Cami Andrade

Hay rostros que el público siente conocer de memoria. Los ha visto animando programas, desfilando en certámenes de belleza, comentando espectáculos, participando en realities o siendo parte de grandes estelars de televisión. Pero pocas veces existe el tiempo suficiente para descubrir quién es realmente la persona detrás de las cámaras.

Después de 16 años de carrera televisiva, Camila ha construido una trayectoria marcada por la versatilidad. Sin embargo, reconoce que su historia pública muchas veces ha estado marcada por una mezcla entre su carrera profesional y su vida sentimental.

Cuando la vida personal opacó su carrera

Durante 2024, su nombre ocupó titulares tras confirmar su relación con Francisco Kaminski. El romance generó una gran polémica debido a que comenzó después de la separación del animador con Carla Jara, quien acusó una infidelidad. La situación puso a Camila en el centro de la atención mediática.

Meses más tarde, la relación volvió a verse expuesta cuando Kaminski fue vinculado como testigo en la investigación por el asesinato del empresario conocido como el “Rey de Meiggs”. La alta exposición mediática volvió a afectar la imagen de la pareja, que tiempo después terminó su relación.

La Camila que casi nadie conoce

Ha trabajado como animadora, panelista y conductora de distintos espacios televisivos, ha encabezado eventos frente a miles de personas y se ha transformado en una figura habitual del espectáculo nacional. Sin embargo, cuando le preguntan cuál considera su mayor logro, la respuesta sorprende.

“No es un programa ni un escenario. Mi mayor orgullo es mi familia”.

Ella misma dice que lleva “dos vidas”: una donde aparecen las luces, las alfombras rojas y la exposición permanente; y otra mucho más silenciosa, donde prefiere quedarse en casa, compartir con sus seres queridos, salir poco y proteger su vida privada.

Quizás por eso recuerda con tanto cariño su paso por Fiebre de Baile. Más allá de la competencia, lo que más atesora son las risas durante los ensayos, la espontaneidad y esos momentos que pocas veces alcanzan a verse en televisión.

Hoy, la vida la encuentra en uno de los momentos más activos de su carrera. Conduce un programa en TV+, trabaja con diversas marcas, prepara el lanzamiento de su podcast Aquí te Atreves y ahora suma un nuevo desafío con Fiebre de Canto. Entre risas, ella misma se define como una “trabajólica feliz”.

La música, su cuenta pendiente

Su historia con la música comenzó mucho antes de la televisión. Cuando tenía cerca de 12 años se encerraba en su pieza para cantar imaginando que protagonizaba sus propios videoclips. La música también estaba presente en su familia, ya que su abuelo materno disfrutaba componiendo canciones como hobby. Años después tomó clases de canto, aunque solo durante un breve período.

Si hay algo que define a Camila es su capacidad para reinventarse.

Pocos recuerdan que grabó tres canciones originales. Una de ellas, La Despedida, nació tras la muerte de su perro, convirtiéndose en una de las composiciones más personales de su vida.

Aunque ese proyecto musical no pudo continuar debido al alto costo que implica desarrollar una carrera artística en Chile, nunca dejó de considerar la música como una pasión pendiente.

Camila no llega a Fiebre de Canto creyéndose cantante, llega como una mujer que disfruta los desafíos, que entiende que habrá errores, desafinaciones y momentos incómodos, pero que confía en algo que considera mucho más importante que el talento natural: el compromiso.