Alejandra Araya, la actriz conocida a nivel nacional por su trabajo en exitosas teleseries, llegó a Fiebre de Baile para mostrar de qué está hecha. Desde su infancia ha tenido una conexión especial con las artes escénicas y la danza, debutando en el Ballet Folclórico de Chile BAFOCHI. La actuación permitió que se desarrollase en producciones televisivas, digitales y, en esta oportunidad, busca obtener una nueva estrella en su trayectoria, cautivando a la audiencia con una faceta que no pasa desapercibida.