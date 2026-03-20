20/ 03/ 2026 13:00

Gran Final de ¿Cuánto Vale el Show?: Cuál es el millonario premio y cómo votar por el ganador

Este viernes 20 de marzo se llevará a cabo la esperada final del programa de talentos, donde uno de sus participantes recibirá un millonario premio. Pero además, el público tendrá un rol clave para elegir en esta instancia decisiva.

La primera temporada de ¿Cuánto Vale el Show? ya tiene a sus grandes finalistas que disputarán el título para alzarse como el gran vencedor del programa de talento de Chilevisión.

En esta última instancia, el jurado no será el encargado de tomar la difícil decisión de elegir al o los participantes vencedores, sino que el propio público tendrá la misión de premiar al mejor.

Cuándo es la Gran Final de ¿Cuánto Vale el Show?

La Gran Final de ¿Cuánto Vale el Show? se emitirá por las pantallas de Chilevisión el viernes 20 de marzo, justo después de Plan Perfecto.

Asimismo, sumándose a la transmisión televisiva a partir de las 19:00 horas, todas las plataformas digitales de Chilevisión y la app MiCHV también estarán presentes en la instancia final de la primera temporada del espacio de talento.

Cuál es el millonario premio del ganador de ¿Cuánto Vale el Show?

El esperado ganador del programa de talento de Chilevisión no solo tendrá el honor de cargar sobre sus hombros el título de ser el mejor de la temporada, sino también un valioso premio económico que entregará la edición.

En particular, el vencedor de la jornada recibirá un monto económico que alcanza los 5 millones de pesos.

Cómo elegir al ganador o ganadora

Tal como adelantamos, el público será el encargado de elegir en tiempo real al ganador o ganadora de ¿Cuánto Vale el Show?

Durante la emisión de este capítulo se mostrará un código QR, mediante el que serás derivado a la plataforma que te permitirá elegir a tu favorito.

Quédate atento a nuestra transmisión y plataformas digitales, y participa de esta decisión que cambiará la vida de un participante.