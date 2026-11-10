10/ 11/ 2026 09:55

Reportan tacos kilométricos por paro de camioneros en Santiago: revisa cómo se encuentran las principales rutas

Debido a la manifestación de camioneros, en la Ruta 5 Norte el tránsito se encuentra muy lento con alrededor de 30 camiones instalados, sin embargo, el paso no está bloqueado. Asimismo, en Américo Vespucio solo hay una pista disponible, ya que por las otras dos circulan quienes se adhirieron al paro. Se espera que en sector Lo Boza los manifestantes se mantengan una hora con las tres pistas bloqueadas para después avanzar hacia la Ruta 68, donde se reunirán camioneros, gremios de taxistas y motoqueros toda la tarde.