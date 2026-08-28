28/ 08/ 2026 11:31

Madre de trabajador TEA agredido en Hospital San Borja denuncia nuevos hostigamientos: “Lo tratan de…”

Tras la grave denuncia realizada hace casi un año por la madre de un trabajador del Hospital San Borja que acusó “torturas” y “maltrato” contra él, la situación no habría cambiado mucho y el afectado estaría siendo nuevamente hostigado por un “amigo” de uno de los denunciados. Sin embargo, desde el establecimiento indicaron que ante el hecho inicial se tomaron las medidas correspondientes, incluyendo la presentación de una denuncia en la Fiscalía Centro Norte para indagar eventuales delitos, entregándose apoyo psicológico y psiquiátrico a la víctima junto con un proceso disciplinario que “estableció que los hechos constitutivos de acoso laboral no resultaron acreditados”. Finalmente, informaron que “la investigación permitió establecer infracciones de distinta naturaleza a los deberes funcionarios. En ese marco, se aplicaron medidas disciplinarias a cuatro funcionarios: tres por infracciones ajenas a los hechos denunciados y uno por infracción grave al principio de probidad administrativa, al acreditarse que faltó gravemente a la verdad durante el procedimiento”.