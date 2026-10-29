Daniela Muñoz busca convertirse en Reina Pop de los Copihue de Oro 2026: revisa cómo votar por ella

La nominación pone a la figura de Chilevisión entre las candidatas a uno de los reconocimientos de esta edición, cuya elección depende del apoyo del público.
Daniela Muñoz, querida notera de Contigo en la Mañana, busca conquistar al público en una nueva edición de los premios organizados por La Cuarta, instancia en la que representará a Chilevisión en la categoría Reina Pop, donde serán los propios votantes quienes decidirán a la ganadora.
Para apoyar a Daniela Muñoz, debes ingresar al sitio oficial de los Copihue de Oro, buscar entre las categorías “Reina Pop” y seleccionar su nombre entre las candidatas.
Recuerda que la votación es popular, por lo que son los propios espectadores quienes eligen a las ganadoras. Puedes ingresar a la plataforma para emitir tu voto y apoyar a tu favorita hasta el miércoles 25 de noviembre.
Además de Daniela Muñoz, distintas figuras y espacios de Chilevisión fueron considerados en varias categorías de esta edición.
Revisa la lista de nominados del canal:
Los ganadores de los Copihue de Oro 2026 se conocerán el viernes 4 de diciembre, cuando se realice la ceremonia de premiación.