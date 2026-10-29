Daniela Muñoz busca convertirse en Reina Pop de los Copihue de Oro 2026: revisa cómo votar por ella

La nominación pone a la figura de Chilevisión entre las candidatas a uno de los reconocimientos de esta edición, cuya elección depende del apoyo del público.

Daniela Muñoz, querida notera de Contigo en la Mañana, busca conquistar al público en una nueva edición de los premios organizados por La Cuarta, instancia en la que representará a Chilevisión en la categoría Reina Pop, donde serán los propios votantes quienes decidirán a la ganadora.

¿Cómo votar por Daniela Muñoz en los Copihue de Oro?

Para apoyar a Daniela Muñoz, debes ingresar al sitio oficial de los Copihue de Oro, buscar entre las categorías “Reina Pop” y seleccionar su nombre entre las candidatas.

Recuerda que la votación es popular, por lo que son los propios espectadores quienes eligen a las ganadoras. Puedes ingresar a la plataforma para emitir tu voto y apoyar a tu favorita hasta el miércoles 25 de noviembre.

¿Qué otros rostros y programas de Chilevisión están nominados a los Copihue de Oro 2026?

Además de Daniela Muñoz, distintas figuras y espacios de Chilevisión fueron considerados en varias categorías de esta edición.

Revisa la lista de nominados del canal:

Mejor Matinal: Contigo en la Mañana.

Mejor Animador: Eduardo de la Iglesia.

Mejor Animadora: Diana Bolocco y Francisca García-Huidobro.

Mejor Noticiero: CHV Noticias.

Mejor Comediante: Christian Henríquez.

Mejor Programa de Competencia: Fiebre de Canto.

Mejor Programa de Entretención: Primer Plano y Plan Perfecto.

Mejor Programa de Viajes y Cultura: Sabingo.

Reina Pop: Daniela Muñoz y Gala Caldirola.

Los ganadores de los Copihue de Oro 2026 se conocerán el viernes 4 de diciembre, cuando se realice la ceremonia de premiación.