10/ 11/ 2026 08:53

Camioneros se manifiestan en Ruta 68 por No+Tag: anuncian cortes en diversos puntos del país

Esta mañana se mantiene una sola pista disponible en la Ruta 68, dirección Valparaíso, debido al paro de camioneros anunciado para este martes, instancia en que se esperan cerca de 70 máquinas reunidas en el lugar. Asimismo, se encuentra cortados diversos puntos en el país: El puerto de San Antonio, el terminal de buses Santiago Sur, en el sector de Quilicura, parte de la Ruta 5 Norte, la Ruta A65 en Pozo Almonte, el camino hacia Bolivia, el ingreso al puerto de Iquique y la Ruta 5 Sur, a la altura de Huaqui, entre otros.