 Podemos Hablar de Chilevisión arrasó en sintonía el viernes: ¿Quiénes fueron los invitados? - Chilevisión
Podemos Hablar de Chilevisión arrasó en sintonía el viernes: ¿Quiénes fueron los invitados?

Podemos Hablar y La Divina Comida fueron los programas favoritos de los televidentes en sus respectivos días de emisión.

Lunes 18 de agosto de 2025 | 12:40

Con propuestas muy atractivas, pero distintas entre sí, Podemos Hablar y La Divina Comida son dos de los programas más exitosos de Chilevisión, y este fin de semana se instalaron nuevamente como los favoritos del horario prime en sus respectivos días.

Podemos Hablar

Así, el programa de conversación que conduce Diana Bolocco, y que en su última edición contó con Paula Pavic, Belén Mora y Cristóbal Campos fue el vencedor indiscutido del viernes por la noche al lograr un alcance de un millón 494 mil personas y un promedio de 386 mil por minuto.

En el mismo horario (22:22 a 00:56 horas), Mega llegó a un millón 380 mil personas, y logró un rating promedio de 376 mil; Canal 13 a un millón 219 mil y un promedio de 282 mil y TVN a 962 mil y un promedio de 254 mil.

Revive el último capítulo de PH a continuación:

