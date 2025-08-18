Podemos Hablar de Chilevisión arrasó en sintonía el viernes: ¿Quiénes fueron los invitados? - Chilevisión

Con propuestas muy atractivas, pero distintas entre sí, Podemos Hablar y La Divina Comida son dos de los programas más exitosos de Chilevisión, y este fin de semana se instalaron nuevamente como los favoritos del horario prime en sus respectivos días.

Podemos Hablar

Así, el programa de conversación que conduce Diana Bolocco, y que en su última edición contó con Paula Pavic, Belén Mora y Cristóbal Campos fue el vencedor indiscutido del viernes por la noche al lograr un alcance de un millón 494 mil personas y un promedio de 386 mil por minuto.

En el mismo horario (22:22 a 00:56 horas), Mega llegó a un millón 380 mil personas, y logró un rating promedio de 376 mil; Canal 13 a un millón 219 mil y un promedio de 282 mil y TVN a 962 mil y un promedio de 254 mil.

