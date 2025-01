De Arturo Vidal a Flaitiano: Todos los famosos que acompañaron a Speed en su visita a Chile - Chilevisión

El reconocido youtuber estadounidense Darren Watkins Jr., reconocido por sus enérgicas transmisiones en vivo, visitó Chile este jueves. Conoce a continuación todos los famosos que lo acompañaron.

El popular creador de contenido Darren Watkins Jr., mejor conocido por IShowSpeed o simplemente Speed, visitó Chile este jueves en el marco de una gira.

El tour del streamer por Latinoamérica, incluyó otros países como Argentina, Perú, Colombia y Uruguay; en todos estos países lo acompañaron famosos oriundos de cada país.

En Chile, esto no fue la excepción, conoce a continuación las figuras públicas que acompañaron a Speed en su recorrido por Santiago.

Pollo Castillo

El influencer fue el encargado de recibir al streamer y se mantuvo con él durante todo el recorrido. Actualmente, tiene más de 2,2 millones de seguidores en Instagram.

🚨| WATCH: Speed tries the Chilean hotdog and goes in to hug the chef who made it 🔥🇨🇱



Speed prueba el completo chileno y va a abrazar al chef que lo hizo 🔥🇨🇱 pic.twitter.com/wabYEnb9fb — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) January 23, 2025

Flaitiano

Esta personalidad de internet le hizo creer a Speed que era el presidente de Chile y apareció junto a Castillo en una micro que transportaba al streamer.

speed y boric pic.twitter.com/L1P5GIANuT — Andere \^o^/ (@4ndere) January 23, 2025

Daniela Chávez

Daniela Chávez también se sumó a las interacciones e incluso se sacó una foto con Speed en la micro que lo transportaba.

Speed con Daniela Chavez en sus stream!



pic.twitter.com/KRADoAkTPh — Arielipillo (@arielipillo) January 23, 2025

Arturo Vidal

En un principio le presentaron al streamer un imitador del futbolista, sin embargo, minutos más tarde se presentó en un bar el verdadero Arturo Vidal, quien habló, bailo cueca e incluso jugo a la pelota con Speed.

Llegó Arturo Vidal al stream de Speed mientras comia Pastel de Choclo y estaba con un Arturo Vidal falso KAKSKSKSKAKSK, HISTORIA pic.twitter.com/afSbcGHply — NachoBac  ⭐ 34 ⭐ (@NachooBac) January 23, 2025

La combo tortuga

La banda también hizo acto de presencia, cantando sus mejores hits durante el alocado stream.