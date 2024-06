¿Sorprendidos? Los mejores memes que ha dejado el CyberDay 2024 - Chilevisión

El siempre esperado CyberDay ya comenzó y son varios quienes han navegado en internet buscando las mejores ofertas en los productos de su interés.

El evento inició este 3 de junio y durará hasta el miércoles 5, a las 23:59 horas. Sin embargo, varios se han llevado una sorpresa al no encontrar precios tan rebajados como lo esperaron.

En redes sociales como X, los usuarios no ha dudado en expresar su malestar ante la poca variedad de ofertas que han encontrado en internet por este evento.

Es por eso que varios se han manifestado con divertidos memes que se han tomado la plaforma social.

"Avisen algún error 'weno' en el CyberDay", "sé que estás ahí producto con error de precio del CyberDay y planeo encontrarte", fueron algunos de los comentarios.

Primera vez que digo esto…. ahí no más las ofertas y primera vez que me decepcionan. En ediciones pasadas si he comprado a buenos precios, no así este año. Lo tomaré como una señal para ahorrar #CyberDay ##cyberdaychile #cyber pic.twitter.com/op22JPQaxB