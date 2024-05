“Me juego la vida”: Española desató debate en TikTok con sorprendente crítica a Chile - Chilevisión

La joven, conocida como Iona, publicó un video en TikTok detallando 12 puntos sobre cosas que le han llamado la atención tras dos meses viviendo en Chile.

La joven, identificada como Iona, publicó un video en las redes sociales detallando un listado de 12 puntos sobre cosas que le han llamado la atención tras dos meses viviendo en nuestro país.

Española criticó "falta de pasos de cebra" en Chile

En su listado, destacó, por ejemplo, que "todo el mundo bebe piscola", que pedir un auto a través de Uber es "baratísimo" o que se puede recargar una trajeta SIM en las farmacias.

Pero uno de los puntos que más llamó la atención de los chilenos fue que la joven aseguró que en nuestro país "no hay pasos de cebra".

"Esto me tiene harta. Sí que hay, pero muy pocos. O sea, yo me juego la vida seis veces para llegar a la uni porque tengo que cruzar las carreteras (...) y tengo que calcular que el coche que viene no me atropelle", expresó.

Además de lo anterior, aseguró que "todo el mundo se sorprende que hayamos venido a Chile desde España" y que los buses paran "donde les da la gana".

Usuarios criticaron a española en Chile

Tras la viralización del video, diferentes usuarios criticaron los dichos de la joven, especialmente sobre los pasos de cebra.

"Cómo que no hay pasos de cebra. Si en cada semáforo o intersección hay al menos uno", "¿en qué ciudad estás? No estoy en el mismo Chile parece?", "¿cuál es ese Chile?", "hay un paso de cebra prácticamente en cada esquina, obviamente no los verás en plena autopista", fueron algunos de los comentarios.