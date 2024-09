“¿Aceptarías ser mi papá?”: Joven chilena sacó lágrimas en TikTok al pedir el apellido a la pareja de su madre - Chilevisión

En un registro no apto para sensibles, la tiktoker protagonizó una conmovedora escena al hacer un inesperado regalo a su padre, acumulando cerca de 2 millones de reproducciones en la red social.

Un video no apto para sensibles sacó lágrimas en cientos de miles de internautas en TikTok: Una joven chilena sorprendió a su padre con un inesperado y emotivo documento.

Mariana Carvajal, autora y protagonista del registro, disfrutaba de unos completos en compañía de su familia cuando, de pronto, entregó un regalo a la pareja de su madre, quien ha estado con ella desde que era pequeña.

¿En qué consistía el presente? Una vez abrió el sobre, el hombre sacó una carpeta que contenía un texto que comenzó a leer la tiktoker. Así, visiblemente emocionado, el padre escuchó a su hija.

"Me has hecho sentir amada más allá de la sangre, de los prejuicios y de cualquier cosa. Quiero que siempre estés conmigo y, de esta forma, me gustaría preguntarte si te gustaría que yo pudiera tener tu apellido", pronunció Mariana.

Aunque intentó contener el llanto, el padre rompió en llanto ante las palabras de su hija, quien continuó diciendo: "¿Aceptarías ser mi papá legalmente? ¿De aquí para toda la vida? Te ama, tu hija mayor", cerró la joven.

Producto de la emoción, solo pudo abrazarla y contestar con un "por supuesto", entregando una conmovedora postal que hasta el cierre de esta nota acumula 1.9 millones de reproducciones en la red social.

Revisa el video a continuación: