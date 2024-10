Masivo troleo a Floyymenor por curioso acento en entrevista: “Ni Iván Zamorano se atrevió a tanto” - Chilevisión

El autor de "Gata Only" desató una ola de comentarios por una reciente entrevista en Estados Unidos. Algunos usuarios lo compararon con cantantes boricuas.

Floyymenor, uno de los cantantes urbanos chilenos del momento, desató una ola de reacciones en redes sociales tras dar una entrevista en Estados Unidos.

El autor del hit viral Gata Only fue entrevistado por la radio Mega 97.9 FM de Nueva York, uno de los medios más influyentes de la escena urbana latina.

Sin embargo, usuarios se detuvieron en el particular acento del artista nacional, comparándolo con cantantes de Puerto Rico.

Floyymenor respondió a troleo en redes

A través de plataformas como TikTok, cibernautas reaccionaron con comentarios como "¿por qué habla así?", "se le entiende más como boricua" y "ni Iván Zamorano se atrevió a tanto".

Tras esto, el propio Floyymenor se desahogó en una historia en Instagram. "Le dan el medio color por como hablo, mejor pónganse feliz porque Chile está sonando en el mundo entero", partió diciendo.

"No lo digo solo por mí, le doy mérito a par de cantantes. Siempre buscan algo para criticarme, pero está bien normal, por eso estamos donde estamos", agregó.

Asimismo, el joven sostuvo que "tengo hits que están en top global y puedo frontear porque salen de mis neuronas o sino no existiría Gata Only, Apaga el cel, Peligrosa, Después de la 1, etc".

Mira el momento acá: