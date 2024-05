Autopréstamo AFP: Revisa cuál es el ÚNICO requisito con el que obtendrías hasta $1 millón de pesos - Chilevisión

La iniciativa podría ser votada en el Senado durante el mes de julio, sin embargo, el proyecto siguen en trámite en el Congreso. Revisa cómo obtener el dinero en caso de ser aprobado.

A dos meses de que llegue julio, fecha tentativa en que el Senado votaría el proyecto de Autopréstamo de la AFP, siguen las dudas en torno a fechas y cómo se podría obtener hasta $1.000.000 de pesos.

Recordemos que este proyecto es parte de la reforma previsional que propuso el Gobierno, la cual ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, sin embargo, ahora debe seguir con su proceso de tramitación.

¿Cuál es el requisito clave para optar al monto máximo del autopréstamo?

Para poder llegar a sacar el máximo posible de tu fondo de pensiones, en caso de que el Autopréstamo AFP se apruebe, el 5% del total de tus ahorros no puede ser menos de 30 UF, aproximadamente $1.100.000.

No obstante, para llegar a eso hay cuatro indicativos, tales como la edad y no estar jubilado/a, las que serán fundamentales para saber si se puede o no sacar dinero de tu cuenta de ahorros previsionales.

¿Qué debe tener una persona para solicitar el dinero?

En este sentido, el solicitante deberá obligatoriamente:

Estar inscrito en una AFP .

. Estar a cinco años o más de la jubilación (mujeres deben ser menores de 55 y hombres menores de 60 años).

(mujeres deben ser menores de 55 y hombres menores de 60 años). No estar jubilado al momento de la solicitud .

. Tener fondos suficientes en la cuenta.

¿Cómo saber con mi RUT cuánto dinero tengo en mi AFP?