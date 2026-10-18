“Vi un cambio sustancial”: Leandro Martínez cuenta por qué comenzó a creer en Dios

El exintegrante de Rojo contó cómo la experiencia de su esposa y una compleja situación económica lo llevaron a replantearse sus creencias religiosas.

El cantante Leandro Martínez reveló recientemente cómo cambió su relación con la religión y comenzó a practicar la fe cristiana, influenciado por la experiencia de su esposa.

El exintegrante de Rojo relató que este cambio en sus creencias ocurrió en medio de una compleja situación económica, luego de invertir en un emprendimiento que atravesaba dificultades.

Fue entonces cuando su esposa, quien había comenzado a participar en una comunidad cristiana, lo motivó a recurrir a sus propias creencias para enfrentar el momento que estaba viviendo.

Leandro Martínez relata cómo cambió su relación con la religión

Durante una entrevista en el programa Casi medianoche, el cantante y profesor de canto contó que, si bien la religión siempre estuvo presente en su entorno familiar, hasta entonces no acostumbraba asistir a la iglesia ni participar activamente en prácticas religiosas.

Su percepción comenzó a cambiar cuando observó el interés de su esposa por la religión y los cambios que, según su relato, experimentó tras acercarse a una comunidad cristiana.

“Vi en mi esposa un cambio sustancial” , aseguró Martínez. También recordó que comenzó a verla leer la Biblia y que, en un principio, llegó a pensar “se volvió canuta, que lata”.

Sin embargo, su postura comenzó a cambiar cuando atravesó una situación personal que lo llevó a replantearse sus creencias.

“Llegó un minuto en que crucé por una situación puntual muy compleja (…) Y mi esposa me dice: ‘¿Tú crees en Dios? Es que a lo mejor no crees lo suficiente’ y me dice: ‘Pídele, pero pídele con fe, pídele con el corazón'”, recordó Leandro.

El artista explicó que, aunque no estaba acostumbrado a rezar, decidió seguir el consejo de su esposa y pedir lo que él describió como una prueba para determinar si debía continuar con sus proyectos.

“Los seres humanos somos muy racionales, si algo no lo estamos viendo, no creemos (…) En mi mismo sillón del estudio le dije: ‘Necesito una prueba, por favor, necesito una prueba. Si no he de cantar, dale. No canto nunca más. No tengo problema, no pasa nada, pero dime si lo que estoy emprendiendo realmente tiene un buen propósito'”, comentó.

Según su relato, al día siguiente logró concretar tres eventos para su emprendimiento de arriendo de pantallas, negocio que hasta entonces atravesaba dificultades. Además, consiguió vender un computador que llevaba un año y medio intentando comercializar.

Martínez interpretó estos acontecimientos como una respuesta a su petición, experiencia que compartió inmediatamente con su esposa.

“Mi esposa no estaba y le mando un mensaje: ‘No sé, tengo ganas de llorar, acabo de cerrar esto’. Ella me llama llorando y me dice: ‘Viste'”, recordó con emoción.

Revisa aquí lo que dijo Leandro Martínez: