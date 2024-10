Tomás González revela detalles de su romántica historia de amor con su marido: “La mejor decisión” - Chilevisión

Durante el evento de estreno de Top Chef VIP 2, el gimnasta abrió su corazón recordando a Juanes, con quien cumplirá 7 años juntos.

El gimnasta chileno, Tomás González, reveló importantes detalles sobre su relación amorosa, a casi un año de haberse casado con su novio llamado Juanes.

Mientras el atleta relataba cómo conoció a su esposo, también dio a conocer cómo fue su boda, abriendo su corazón mientras volvió a declararle amor a su esposo.

Estos son los planes de Tomás González en su matrimonio

Durante el evento de estreno de Top Chef VIP 2, conversó con FMDOS sobre cómo estaba su corazón, pregunta que terminó sorprendiendo ante la bella historia de amor con su marido.

"Me casé a fines del año pasado, era una ceremonia súper íntima porque en general mi vida privada la reservo y no me gusta exponer mi vida privada. Es un tesoro que tengo y lo protejo mucho", partió diciendo Tomás sobre su boda al aire libre.

Si bien la pareja cumplirá 7 años desde que están juntos, declaró que están "súper contentos, felices, tranquilos. La verdad es que es la mejor decisión que tomé".

Respecto a cómo llegaron a conocerse, el gimnasta comentó: "Yendo a un cumpleaños de un amigo, como de invitados de un amigo a la casa del cumpleañero y en el minuto menos pensado, ahí nos conocimos".

Recordemos que esta bella pareja incluso estaría pensando en hacer crecer la familia, según confesó Tomás en el programa De tú a tú antes de que se casara. "Yo antes decía que no estaba ni ahí, pero me encantaría, es la estructura en la que crecí y mi sueño", reveló en ese entonces.