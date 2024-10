“Le doy un cachetazo”: Titi García Huidobro reveló acoso sexual en sus inicios en la TV - Chilevisión

La locutora radial reflexionó sobre lo ocurrido y afirmó que si viviera una situación similar en la actualidad, su reacción sería completamente diferente a la de en ese entonces.

La locutora radial Titi García Huidobro reveló recientemente una cruda situación que vivió durante los inicios de su carrera en la televisión chilena, la cual la hizo cuestionarse su permanencia en los medios de comunicación.

De acuerdo con su declaración, la ex Miss 17 reveló que sufrió acoso sexual por parte de un "personaje con un cargo importante" en el rubro, por lo que prefirió callar para mantener su trabajo.

La dura revelación de Titi García Huidobro sobre acoso sexual

En conversación con Luis Jara, en el programa Al piano con Lucho, la comunicadora abrió su corazón y confesó uno de los momentos más complejos que vivió a los 20 años, cuando empezó a incursionar en televisión.

"Es súper incómodo sobre todo en una época donde no se hablaba mucho del tema, donde además tú decías '¿me hago la gil?', como que 'no pasó nada', '¿agarro mis cositas y me voy?' '¿Enfrento a este personaje con un cargo importante en televisión? ¿Cómo reaccionar?'", partió comentando sobre el acoso sexual que vivió.

Sobre la misma detalló que estas preguntas la llevaron a no denunciar lo sucedido, ya que "necesitaba las lucas" y no podía "perder este trabajo. El poder de ciertos personajes te dice 'bueno, ¿quieres tu programa?'".

Viéndolo en retrospectiva, Titi dijo sentir enojo al no encarar la situación. "Impotencia de haber sido gil, de no haber enfrentado, de decir, 'pucha por qué', '¿tuve una actitud para que este gallo piense que se podía pasar para la punta? Yo creo que no', te empiezas a cuestionar", indicó.

Asimismo, confesó que su familia desconoce lo ocurrido, pues prefirió "olvidar" el tema. "En el fondo sentí que ya ahí quedaba y ahí moría, que no era necesario (hablar)", recordó la locutora.

Sin embargo, en caso de pasar nuevamente por una situación así, aclaró que su postura sería diferente. "Lo mando a la cresta. Le doy un cachetazo, no sé, le hago saber de mi molestia, que no pueden meterse con uno por ser superior", cerró tajantemente.