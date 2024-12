“No tiene sentido”: Panel de Primer Plano vivió tenso y comentado debate por entrevista a Negro Piñera - Chilevisión

Julio César Rodríguez interpeló a Patricia Maldonado y Pamela Jiles luego que, a su juicio, "no movieran ni la cara" mientras veían la exclusiva conversación.

Un comentado momento se vivió la noche de este domingo en Primer Plano, cuando Julio César Rodríguez preguntó a las panelistas Pamela Jiles y Patricia Maldonado sus impresiones tras la entrevista a José Miguel "Negro" Piñera.

El conductor del programa hizo notar que ninguna de las dos comunicadoras esbozó impacto o conmoción por las declaraciones del artista, en comparación a otros espacios televisivos donde se abordó también el tema.

"Es un panel atípico, porque en otros lloraron y aquí me están cuestionando la entrevista. Este es un giro dramático, porque yo vi los otros programas, todos lloraban, se emocionaban, le hacían un homenaje (...) se los digo en la cara", dijo entre risas el animador.

Por lo mismo, preguntó a sus compañeras el motivo detrás de su distancia con el entrevistado, en consideración que era una conversación exclusiva y que era la primera vez que Piñera daba a conocer su diagnóstico terminal.

Debate en Primer Plano tras entrevista a Negro Piñera

"¿A te tincaría que nos pusiéramos en modo panegírico?", preguntó Pamela, a lo que Julio César contestó diciendo que "estaba constatando un hecho". "Tenemos la entrevista original y a ustedes dos no se les mueve ni la cara", agregó.

Patricia, por su parte, explicó que "yo lloro cuando tengo ganas de llorar, cuando algo me conmueve". "¿Por qué tendría que mentir frente a la cámara?", preguntó también, señalando que "harta gente se ha ido con enfermedades y no se le ha dado la tribuna que corresponde".

"Es una exposición que no tiene sentido", advirtió. Luego, continuó Jiles: "Desde el punto de vista del periodismo... para panegíricos no estoy, ese no es nuestro rol. Tampoco para ponerme a llorar en las entrevistas porque considero que tampoco lo es".

Sin embargo, continuó afirmando que "desde el punto de vista periodístico, efectivamente, es poco frecuente que una persona de alta visiblidad como es Miguel Piñera anuncie su muerte", por lo que aseveró que esto lo convertía en "digno de análisis".

Para concluir y tras oír los argumentos de sus compañeras, Rodríguez cerró la conversación entre risas y aseguró que "ya me estaba asustando". "(Antes) les quería pedir disculpas por entrevistarlo porque pensé que no les gustó el tema", ironizó.

Mira el momento a continuación: