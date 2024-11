“Se sintió invadido”: Melina Noto expuso los problemas con Pangal Andrade previo a su mudanza - Chilevisión

Tras una serie de condiciones, Melina Noto se fue a vivir junto a Pangal Andrade el pasado 31 de octubre y en medio de dicho anuncio reveló todos los problemas que atravesaron previo a la mudanza.

Melina Noto ya oficializó su cambio de casa y se fue a vivir con Pangal Andrade al Cajón del Maipo y decidió exponer este miércoles las razones por las que su mudanza tardó tanto tiempo.

Cabe destacar que Noto había puesto como condición para el cambio que se construyera un closet para ella dentro de su nuevo hogar, de lo contrario no se iría a vivir con su pareja, sin embargo el proceso fue más complejo que eso.

Meli Noto expuso qué problemas aplazaron su mudanza con Pangal

La dupla asistió a Premios Cordillera, donde Melina explicó que se cambió de casa el pasado 31 de octubre y aunque el closet aún no ha sido construído, hubo más problemas que ese.

"Se sintió invadido en el baño, porque una tiene mucho maquillaje y cosas. Creo que es lo más complicado, de hecho llevamos un mueble especial para poner mis cosas. Pero aparte de eso, nada", expresó la comunicadora.

En esa misma línea, Pangal aseguró que tenía "un closet de hombre", lo que también generó complicaciones: "Tenía tres cajones y me preguntó si me cabían las cosas, pero dónde quiere que me entre. Así que mientras tanto acomodamos un mueble", contestó Noto.

Finalmente, reveló que la planificación del closet estima que se termine en enero del próximo año, por lo que Melina confesó que su pareja "tiene toda la casa ocupada, tiene un poco el despelote" y finalmente, Pangal concluyó entre risas: "Voy a tener dos cajones en un espacio chico".