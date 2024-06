Raquel Argandoña lanzó particular advertencia a futuras parejas: “Te quedas o te vas” - Chilevisión

La panelista de televisión se refirió al tema en un programa tras su polémico quiebre con Félix Ureta y aprovechó la instancia de hablarle directamente a sus futuros pretendientes.

Raquel Argandoña lanzó una fuerte advertencia tras su polémico quiebre amoroso con Félix Ureta, su ahora ex pareja, al asegurar que de aquí en adelante será infiel.

La panelista de televisión se refirió al tema en un programa y aprovechó la instancia de hablarle directamente a sus futuros pretendientes.

Raquel Argandoña lanzó advertencia

Durante una conversación en el especio Tal Cual, junto a José Miguel Viñuela y Marlen Olivari, Argandoña bromeó con esta situación mientras hablaban de las infidelidades.

En esa línea, Raquel contó que había sido infiel una sola vez a una expareja, aunque aseguró que "me rehabilité y no me sirvió de nada, así que ahora voy a ser infiel siempre".

Tras eso, insistió en que el "rehabilitarse" de dicha infidelidad no le sirivió "así que ahora voy a ser bien suelta".

"Voy a ser bien suelta, así que el que esté conmigo debe saber que voy a ser infiel", añadió. "Te quedas o te vas. Te voy a ocupar solamente (...) voy a ser infiel", prometió entre risas.