Querida jugadora fue eliminada tras criticado plato en Top Chef VIP: “Lo merezco totalmente” - Chilevisión

Aunque tenía la intención de preparar ñoquis, la participante del programa de cocina de Chilevisión finalmente optó por unos fetuccini, los cuales no fueron bien recibidos por el jurado.

"Era un fetuccini ultra dry, seco. Era mi plan B, porque iba a hacer unos ñoquis, pero quedamos cortitos de tiempo". Con esas palabras, la persona eliminada este domingo defendió su vilipendiado plato en Top Chef VIP.

Se trata de Antonella Ríos, quien no logró convecer al jurado del programa de cocina de Chilevisión y se convirtió en la segunda jugadora en abandonar la competencia.

VER MÁS DE TOP CHEF VIP

Luego de competir con Héctor Morales y Horacio de la Peña en la instancia de eliminación, el jurado optó por la actriz porque la pasta y, especialmente, la salsa no estuvieron a la altura de lo esperado.

"Me pasa que la salsa está seca, no veo salsa. Queda seco en boca, entonces no es muy agradable", dijo el chef Benjamín Nast al momento de entregar la deliberación del plato.

Al momento de despedirse, la intérprete entregó cálidas palabras tanto a sus compañeros como al jurado: "Me da mucha pena irme, creo que me lo merezco totalmente y agradecer al jurado. Aprendí mucho en estos pocos momentos que estuvimos juntos".

"Agradezco tu carisma, la alegría que diste a estas cocinas en estos pocos capítulos. Espero, si es que hay algún repechaje, vuelvas y quiero invitarte a que transmitas toda esta pasión que tú tienes a tus hijos, que cocines con ellos", concluyó la chef Fernanda Fuentes.

Mira el momento a continuación: