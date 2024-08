Preguntas profundas en Gran Hermano: Camila Power y Carlyn detallan qué les gusta y qué no de ellas - Chilevisión

Camila Power le comentó a la venezolana que solían criticar a la gente como ella, tildándola de narcisa.

Este sábado, en Gran Hermano Chile, se vivió una interesante dinámica protagonizada por Camila Power, Carlyn Romero, Linda Marcovich y Antonia Casanova.

Mientras las amigas intentaban hacer más corta su tarde, crearon programa de televisión ficticio de "preguntas profundas" sobre qué es lo que más les gustaba de ellas mismas y qué es lo que no tanto.

Preguntas profundas con Camila y Carlyn en GH

"Creo que lo que más me gusta de mí es como lo profundo que siento, aunque me juega en contra en mi vida en general, pero me gusta porque logro generar vínculos muy profundos (...) la gente que quiero, siente y sabe que la quiero", fue la confesión de Power, quien se la jugó siendo la primera en responder.

Sobre lo que menos le gusta de su personalidad, Camila comentó: "Que siento tanto, que sufro demasiado, no sé poner límites (...) por ejemplo, me cuesta mucho soltar si es malo para mí, mi intensidad al final del día, que puede ser muy fértil o muy destructivo".

Por su parte, Linda confesó que nunca se había planteado estas preguntas, por lo que se abstuvo a responder. "Sabí que no sé, nunca lo había pensado, lo voy a pensar y te lo contesto más adelante porque nunca me he puesto a pensar que me gusta de mí, no he tenido tiempo".

Algo similar ocurrió con Antonia, quien simplemente se negó a participar del juego de sus amigas, no así Carlyn, quien se explayó con sus respuestas.

"Mi espontaneidad para todo sentido, físicamente me amo y si no me gusta algo, me lo opero", partió contando sobre lo que más le gusta de ella misma.

Por el contrario, detalló que lo que más le desagrada es "que a veces suelo ser muy desprendida de la gente que amo, por ejemplo, mi familia (...) soy muy sagitario, entonces tiro una flecha para allá y para allá me voy".

Ante esto, Power comentó: "La gente así, como libre en ese sentido, pasa como narcisa".

