Polémica en Independencia: Candidato a alcalde acusa a Polimá Westcoast de mentir para no actuar en cierre de campaña - Chilevisión

El cantante urbano anunció un concierto gratuito y luego dio pie atrás asegurando que no fue informado de que era un cierre de campaña. El candidato, Agustín Iglesias, lo niega y publicó capturas de pantalla.

Lo que comenzó como un inofensivo espectáculo gratuito para toda la comunidad, hoy concluyó con Polimá Westcoast enfrentándose con duras declaraciones a Agustín Iglesias, candidato a alcalde (independiente-UDI) por Independencia.

"Nos vemos mañana en el concierto gratuito… en la comuna donde nací, los espero a todos en la Plaza de Chacabuco", había escrito el artista en sus redes sociales. Sin embargo, horas después acudió nuevamente para desmarcarse por completo del evento.

¿Qué ocurrió? En resumidas cuentas, el cantante urbano asegura que fue invitado engañado al cierre de campaña, pues sostiene que nunca fue informado sobre los tintes políticos del evento.

Polimá asegura que fue engañado por candidato

“A mí me contactó la municipalidad para realizar un concierto gratuito para toda la gente que no tiene acceso a comprar un ticket. Ahora salieron con un cierre de campaña con un wn que no conozco”, arremetió este miércoles en Instagram.

Mediante sus historias en la plataforma, Polimá descartó cualquier posibilidad de presentarse en dicha comuna y recalcó varias veces que ignoraba que se trataba de un cierre de campaña para el candidato.

“No me metan en weas”, “yo no formo parte de ningún partido político” y “yo voy a cantar pa’ mi pueblo a sacarlos un rato de la oscuridad”, fueron algunas de las frases que lanzó.

Candidato a alcalde niega versión de Polimá

En respuesta, en horas de esta tarde Agustín Iglesias publicó una serie de capturas de pantalla que confirmarían que el equipo del artista sí habría sido informado sobre la naturaleza del evento.

"Con estos pantallazos de las conversaciones con Nicolás Morales, el manager de Polima, queda claro que lo que están queriendo instalar es completamente falso", escribió en Instagram.

A lo anterior, agregó: "Es un muy mal precedente que Polima (...) mienta descaradamente y niegue que el evento programado para mañana no era para un cierre de campaña, en en este caso mi candidatura a alcalde".