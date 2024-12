“Eso no se hace”: Pepa Bello sacó las garras y lanzó dura crítica contra compañera de Top Chef VIP - Chilevisión

La actriz arremetió contra una de las participantes del programa de cocina, luego de adjudicarse una elogiada preparación. "No tiene conciencia de equipo", apuntó.

María José Bello sorprendió al lanzar un furioso descargo en el reciente capítulo de Top Chef VIP, criticando la actitud de una de sus compañeras de programa.

Todo ocurrió durante la presentación del plato de Nicolás Brown y Rayén Araya. Si bien se llevaron los elogios, un comentario de la periodista fue cuestionado por Bello, quien observaba la prueba desde el lounge.

El descargo de Pepa Bello contra Rayén Araya

Durante la evaluación, la chef Fernanda Fuentes elogió los wantán preparados por Brown y Araya.

Fue en ese contexto que Rayén comentó "el relleno está rico, el relleno es lo mío", descolocando a Nicolás, quien también había aportado en gran parte de la preparación.

Sin embargo, el actor se tomó la frase como una broma: "¿Se está adjudicando el relleno?", dijo entre risas.

Esto no fue visto de buena manera por Pepa Bello, quien desde lounge criticó duramente a la periodista.

"Eso hace que la Rayén no entre. Siempre cuando hay un error, dice que no lo hizo ella, y cuando queda rico, dice que lo hizo ella, ¡eso no se hace! No tiene conciencia de equipo la Rayén", apuntó la actriz.