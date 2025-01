Pamela Díaz arremetió contra Maly Jorquiera tras acciones legales: “No es la Shakira ni Carla Jara” - Chilevisión

Pamela Díaz no tuvo piedad y criticó duramente a la comediante, luego que se diera a conocer un recurso de protección contra diferentes programas de espectáculo y portales de noticias.

Pamela Díaz criticó con todo a Maly Jorquiera por las acciones legales que habría tomado tras la polémica infidelidad de Sergio Freire.

En la reciente edición de Oh Diosas! en YouTube, donde Díaz forma parte del panel, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que tanto a ella como a diferentes programas de espectáculo y portales de noticias le interpusieron un recurso de protección.

“Decía que todo lo que habíamos dicho era mentira, que la habían expuesto a ella, a su marido y su familia”, indicó Gutiérrez. Sin embargo, la acción de Jorquiera fue declarada inadmisible.

El descargo de Pamela Díaz contra Maly Jorquiera

"Ya po Maly, no le des color. La Maly de verdad está pitiá (sic)", reaccionó la conductora del espacio al conocer esta nueva información.

Luego de esto, revisaron una rutina de la humorista en los premios Todo Mejora 2024, donde justamente abordó este drama familiar.

"Ella misma se expone a una situación, que me parece lógico si está haciendo comedia. Pero a ella no la engañaron, fue un beso no más. No es la Shakira ni la Carla Jara, que fue de verdad un engaño", cuestionó La Fiera.

"A mí, desde ahora en adelante, Maly no me cae bien", sentenció Pamela, dejando entrever otro conflicto con Jorquiera que prefirió no entrar en detalles.