“Orgullosa de ella”: La emoción de Daniella Chávez al celebrar importante logro de su única hija - Chilevisión

La modelo habló sobre lo orgullosa que se siente de su hija Isidora, quien terminó la enseñanza media a sus 17 años.

Daniella Chávez celebró que su hija Isidora (17 años) egresó de cuarto medio. "Muy feliz y orgullosa de ella", comentó en redes sociales.

La modelo quedó embarazada a los 16 años y finalmente se convirtió en madre a los 17 años de la joven que ahora terminó el colegio.

Daniella Chávez habla sobre la graduación de su hija

En una entrevista con LUN, la influencer se refirió al emocionante momento que significó la graduación de cuarto medio de su hija Isidora.

"Estoy muy feliz y orgullosa de ella, porque salió invicta, nunca quedó repitiendo. Con el papá estamos muy contentos", señaló.

La modelo también habló sobre lo difícil que fue ser madre adolescente, a pesar de no ser madre soltera y estar casada hasta el día de hoy con el padre de su hija.

"El tener que saltarte etapas, al principio es fuerte, el creer que no vas a cumplir tus sueños porque tienes a otra persona que depende de ti. Pero aun así cumplí más sueños de los que pensaba", agregó.

"Para mí, mi hija fue un motor que me incentivó a luchar más por lo que yo quería, y demostrar que no me arruiné la vida, como algunos pensaban", sentenció.

El futuro de Isidora

La modelo, adelantó los planes a futuro de su hija Isidora, revelando que no es de "esas madres que exigen ir a la universidad".

"Este año la idea es que ella viaje. Quiere hacer cursos para ver qué es lo que les gusta más. Le encanta la moda, así que quiere hacer cursos de diseño", aclaró.

"Será un año estudiando diferentes cositas, y ahí ver qué es lo que más le apasiona. Tiene 17 aún, así que no la quiero apurar en ese proceso. Yo no soy como esas madres que exigen ir a la universidad", finalizó.

