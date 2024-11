Michelle Carvalho sacó aplausos con respuesta sobre posible baja de peso - Chilevisión

La modelo brasilera explicó el contexto en el que subió de peso hace algunos años e instó a sus seguidores a enfocarse en lo realmente importante, en una potente reflexión en torno a la salud mental.

Este sábado Michelle Carvalho sacó aplausos al responder a un seguidor que le preguntó si estaba dispuesta a bajar de peso en un futuro.

Al respecto, la ganadora de Gran Hermano instó a sus seguidores a cuidar de su salud mental y poner el enfoque en dicha materia, para luego poder preocuparse de otras metas.

La tajante respuesta de Michelle Carvalho

Mediante la dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta de Instagram, un seguidor escribió: "¿Te propondrías ser delgada nuevamente como antes? Aunque seas linda ahora igual".

Al respecto, Michelle explicó que su aumento de peso comenzó hace años a raíz de una enfermedad y luego fue diagnosticada con depresión.

"Más que querer estar delgada para 'socialmente' verme bien, le estoy dando prioridad a mi salud mental. No tiene sentido estar flaca, pero con la cabeza mal, o bien, llevando un pésimo estilo de vida", sentenció la modelo brasilera.

En esa misma línea, agregó: "Cuando lo primero esté bien, y si es que así lo quiero, podré ponerme alguna meta si es que lo encuentro necesario ¡Ya me han visto! Me he sentido súper mina vistiendo lo que visto, sin complejos ni inseguridades".

Acto seguido, la modelo recibió decenas de relatos de otras seguidoras donde le contaban que había sido inspiración para ellas, atreviéndose a usar nuevos colores y patrones de diseño en la ropa, aumentando la seguridad en si mismas.

Revisa la historia de Instagram: