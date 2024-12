Negro Piñera revela cómo es su situación económica comparada a la de su familia: “Nunca he tenido plata” - Chilevisión

Enfatizando que incluso fue artista callejero, Miguel confesó que nunca le han interesado los bienes materiales.

Miguel "Negro" Piñera reveló hace unos días a Primer Plano que padece leucemia aguda, enfermedad por la que le quedarían solo algunos meses de vida.

En este contexto, el artista detalló a Julio César Rodríguez cuál es su situación económica y estilo de vida actual, tan diferente a la de sus hermanos.

¿Qué dijo el Negro Piñera sobre su situación económica?

"¿Por qué has sido un Piñera tan atípico, Negro? ¿Qué te ha hecho vivir una vida tan sencilla, como tus amigos dicen que la vives a diario?", le preguntó JC a Miguel, a lo que este le respondió: "Nunca he tenido plata".

"La verdad es que la plata que he tenido, me la he farreado con los amigos y con las amigas, porque he tenido varios boliches y he trabajado harto (...) Aunque la gente dice 'el Negro nunca ha trabajado', 'al Negro lo mantienen'... Eso es un mito, señoras y señores. He tenido más de 30 restaurantes, he cantado desde los 16 años", agregó.