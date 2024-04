La influencer se encontraba durmiendo en el transporte europeo cuando sufrió el acoso que fue grabado por su amigo Tomás y presenciado por la madre de él, sumado a la hermana de Naya, quienes quedaron evidentemente asustadas.

Naya Fácil sorprendió este domingo a sus seguidores de Instagram al denunciar una situación de acoso en el metro de Francia mientras se encuentra de vacaciones en Europa.

La inlfuencer está de vacaciones junto a su hermana, su amigo Tomás Printemps y la madre de él, quienes fueron testigos del hecho mientras Naya estaba durmiendo durante el trayecto y grabaron al sujeto mientras realizaba la acción.

Naya denunció acoso en Francia

A través de su cuenta de Instagram, Naya Fácil compartió una serie de videos junto a Tomás, donde este último relata lo ocurrido al bajar del vagón: "La Naya estaba durmiendo y de repente entra un hue.... yo caché que la estaba mirando fijamente, la Naya estaba durmiendo, no se dio cuenta".

En esa misma línea, agregó: "de repente veo que el hu... ya era demasiado estaba como muy obsesionado mirando a la Naya fijamente y de repente veo que con la mano se empieza a frotar sus partes íntimas y no paraba de mirar a la Naya, pero era así demasiado evidente".

Por su parte, Naya explicó que se encontraba muy cansada y que prefirió dormir en el trayecto debido a que no pudo hacerlo la noche anterior, por lo que se sorprendió al despertar y ver a todo su círculo cercano con actuando de forma extraña.

"Menos mal el Tomi lo grabó al cu... yo lo miro y yo pensé que me iba a atacar o algo. Nunca nadie me habia mirado tan fijamente y yo lo comienzo a mirar, obviamente para marcar, como que no te intimiden y noto que estaban todos asustados, yo no entendía nada porque venía durmiendo pero después del video que me mostró el Tomi quedé para la ca...", señaló Naya Fácil.

"Hue... locos, de verdad son pitiados acá", expresó Naya, quién posteriormente recomendó tener cuidado al viajar y no dormir si se encuentran solas en el transporte público estando en el extranjero.

Finalmente ambos compartieron dos videos donde efectivamente se ve a un sujeto tocar sus partes íntimas desde el asiento de al frente, sin embargo, aunque se percata de que hay alguien grabándolo, cambia algunas de sus actitudes, pero persiste con sus tocaciones.

