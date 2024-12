Fin a 35 años unidos: Así fue la historia de amor de Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean - Chilevisión

A través de un comunicado, la pareja puso fin a su relación profesional y personal por más de tres décadas, la que ha estado repleta de episodios memorables.

Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean, una de las parejas más longevas en la industria de la música nacional, anunció recientemente su separación tanto a nivel personal como profesional.

A través de redes sociales, la cantautora publicó un comunicado anunció la noticia y puso fin al vínculo entre ambos tras 35 años de relación.

VER MÁS DE SHOW

"Ambos continuarán caminos profesionales separados", detalla la misiva, que se ha convertido solo en un capítulo más de la relación entre la artista y su mánager por más de tres décadas.

La historia de amor entre Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean

La relación entre Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean comenzó durante la década de los 90, cuando ella formaba parte de una compañía discográfica y él se desempeñaba como presidente de EMI.

En 2019, en entrevista en el programa Viva la Pipol de Chilevisión, la compositora señaló que él "le caía mal, porque lo encontraba sobrado, pesado, la misma imagen que tienen muchas personas sobre él".

Sin embargo, con el pasar del tiempo descubrió que, en realidad, su personalidad era totalmente distinta, lo que los llevó a trabajar juntos cada vez más seguido, hasta la salida de Saint-Jean de la firma británica.

Llegado a ese punto, Hernández le habría pedido que trabajaran juntos, con él como mánager. Allí comenzaron a profundizar su relación laboral, y también fue el momento en que nació el amor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Myriam Hernandez (@myriamhernandez_oficial)

El matrimonio

En 1992, Hernández y Saint-Jean contrajeron matrimonio y decidieron formar una familia, la que a día de hoy está compuesta por ambos y sus dos hijos, Jorge Ignacio y Myriam Isadora, de 26 y 24 años, respectivamente.

A 25 años de la boda, la pareja cumplió una antigua promesa y volvió a casarse en 2017, cosa que dos años después, en el ya mencionado espacio, llevó a Hernández a revelar que seguían "enamorados".

"Hemos pasado momentos súper difíciles, a veces me dan ganas de matarlo (pero) estoy enamorada. Sí, trabajamos juntos, pero no nos vemos todo el día, él en la oficina, yo en mis cosas", puntualizó en esa oportunidad.

En ese punto, también aprovechó de revelar el "secreto" que ha permitido que la relación dure tantos años: "Lo que nos ha funcionado es no perder los detalles, él me sigue escribiendo un papelito, de vez en cuando, y me lo deja en el velador, 'te amo', me dice 'su amor de siempre', me llegan rosas porque sí".

El quiebre

A fines de diciembre de 2024, por medio de un comunicado, ambos pusieron fin a su relación matrimonial y de representación artística tras 35 años, sin dar mayores detalles del quiebre.

Por ello, a raíz de la noticia, el puesto de mánager de la artista nacional pasará a estar en manos del hijo de ambos, Jorge Ignacio Saint-Jean Hernández, quien "desde hace años forma parte del equipo".