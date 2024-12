Michelle Carvalho explotó tras comparaciones con Cony Capelli: “Enfermizo el nivel de obsesión” - Chilevisión

La modelo habló sobre las comparaciones entre ella y la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano, Cony Capelli. La modelo no se guardó nada y calificó los comentarios de redes sociales de "enfermizos".

Michelle Carvalho encaró a través de redes sociales a los internautas que la acusan de tratar de parecerse a Cony Capelli.

Recientemente, una usuaria de X comentó las supuestas ganas de la ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano de imitar a Cony Capelli.

“Podemos agregar que hay una que se quiere parecer demasiado a Cony. Ayer en su TikTok dijo que va a hacer un closet sale, una junta y andaba pidiendo que la suban a Times Square... es tan patética”, señaló la usuaria.

Michelle Carvalho respondió a comparaciones con Cony Capelli

Carvalho respondió a las afirmaciones a través de su canal de difusión en Instagram, en donde dijo: “Yo no tengo ningún problema con la Cony, de hecho la mejor de las ondas. Todos saben con quién es mi ‘problema’, pero ella no lo es”.

La influencer agregó: “Es encantadora y lo he dicho públicamente, y me alegro que exista un espacio para ella, porque es muy talentosa. Pero por alguna razón, personas que la siguen o comparten demasiado contenido de ella, insisten con crear una rivalidad que no existe, desmereciendo constantemente”.

“Yo pido, por favor, que si alguien que me sigue y me apoya, cree que poniéndome en contra de otra mujer lo está haciendo bien, frene aquello porque realmente no nos hace ningún favor”, sentenció la modelo.

Carvahlo finalizó diciendo: “Ahora, me parece fantástico que se conecten a mis vivos de TikTok para darme más visualizaciones y estén tan pendientes de todo lo que digo y hago, pero lo que sí, igual enfermizo el nivel de obsesión conmigo”.