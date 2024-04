"Me pasan cosas": Daniela Aránguiz desclasificó supuesto "joteo" de su ex cuñado, Claudio Valdivia

La panelista detalló las frases que la habría dicho el hermano de su ex marido, Jorge Valdivia a principios de su relación.

Daniela Aránguiz respondió a la dichos de Claudio Valdivia respecto a sus dichos sobre su matrimonio con Jorge Valdivia, donde le exigió disculpas por afirmar que él se la "joteaba" mientras se encontraba casada con su hermano.

Pero la respuesta de Daniela fue tajante: ""Ellos, o Claudio, quizás, están acostumbrados a hacer estos cambalaches con las mujeres", expresó la panelista en el programa del programa Sígueme.

Dado a lo anterior, Aránguiz partió revelando algunos comentarios que supuestamente recibió por parte de su ex cuñado, afimando que: " Yo me hacía la tonta, sí. Pero si yo me pongo a pensar en esos comentarios, son desubicados de parte de un hermano".

Comentarios que Daniela procedió detallar: "Estoy pololeando con la Naty porque se parece a ti (...) mi polola se parece a ti y tú eres como la mujer que a mí me gusta".

"Me decía 'tápate, porque me pasan cosas'"

En esa misma línea, la panelista recordó su participación en Mekano, donde también Claudio le habría hecho referencia a su vestimenta: "Yo llegaba de Mekano con la mini, salía a abrirme la puerta con una frazada y me decía 'tápate, porque me pasan cosas'", afirmó.

Daniela además reveló que esto comenzó a ocurrir en el principio de su relación con Jorge Valdivia, situación que se la tomó como una broma: "Yo me las tomaba como talla, me reía, pero de que pasaron, pasaron".

También recordó un tormentoso episodio que pasó con el ex jugador de La Roja: "Una vez yo estaba llorando en Brasil por algo que me había dicho Jorge. Claudio me agarró la mano y me dijo 'qué pena que mi hermano no valore a la mujer que tiene'", indicó.