“Me dan lástima”: Chama arremetió contra Michelle por tildar de “mochila” a Manuel en Gran Hermano - Chilevisión

Chama se sinceró con Yuhui y explicó que no se alejó de Manuel porque ella no está con personas "por conveniencia", al interior de Gran Hermano y cuestionó los dichos de Michelle en la ceremonia de nominación.

Chama lanzó los dardos contra Michelle Carvalho y aseguró que la jugadora brasilera la lastimó con sus palabras durante la ceremonia de nominación en Gran Hermano.

Además, aseguró que no se alejó de Manuel al volver por repechaje debido a que "no estoy aqui yéndome con la gente que me conviene. No voy a dejar a alguien mal", sentenció.

Chama arremetió contra Michelle

En conversación con Yuhui y Manuel, Chama se refirió a los cuetsionamientos que recibe por su relación con el jugador italiano: "Yo no puedo ser otra persona, Yuhui. Ahora todos me dejaron a mi porque hablo con Manu ¿Tú crees que eso es de buen corazon?", sentenció.

En esa misma línea, aseguró que le dolieron las palabras de Michelle y la cuestionó: "Me hizo sentir mal al decirme eso, que él es mi mochila, que todos me están nominando por culpa de él".

Al respecto comparó la situación con las enfermedades que padece Michelle: "Yo no ando diciendo que tú eres una mochila para la gente porque te ayudan, y todo el mundo la ayuda a ella por sus condiciones porque a veces se siente mal", sentenció.

En esa misma línea, arremetió: "No sabe picar una naranja, es una mochila", y aseguró que ella es una persona feliz y agradecida de lo que tiene en su vida.

"Cuando yo veo a las personas que quieren hacerme daño esas personas sí están mal y yo las entiendo. Entiendo que esa persona me quiere hacer daño porque esas personas sí están con heridas internas (...) y las compadezco y me dan lástima", cerró.

Revive el momento: