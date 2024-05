“Me daba miedo”: Rodrigo Gallina se injertó casi 8 mil pelos para corregir sus “entradas” - Chilevisión

El comunicador e influencer tardó cerca de un año en tomar la decisión y, este lunes, estuvo cerca de 12 horas en pabellón para realizar el procedimiento. "No me dolió nada", contó.

El comunicador e influencer Rodrigo "Gallina" Avilés decidió anfrontar un problema que le provocó inseguridad por largos años y se sometió a un novedoso tratamiento que, en total, duró cerca de 12 horas.

"Fui a verlo hace un año, me costó un año tomar la decisión", relató sobre el injerto de pelo que se realizó con un reconocido médico capitalino. "Lo pensé harto, es que me daba miedo no saber lo que era. Después me fui dando fuerza", confesó.

Según contó en Las Últimas Noticias, todo comenzó cuando vio el procedimiento que se realizó otro influencer, Yohans Ogas, y comenzó a investigar en torno al tema. Ahora está a la espera de los resultados.

Rodrigo Gallina: "Me veía frentón cuando se me abría el pelo"

"Con el tiempo se fueron agrandando las entradas. No tengo la pelada de franciscano y tampoco la frente hasta la mitad de la cabeza", dijo sobre los motivos de su intervención. "Pero soy frentón y me veía más frentón cuando se me abría el pelo", explicó.

De acuerdo con Avilés, la preparación para el injerto comenzó hace un mes. El domingo pasado lo raparon y el lunes hicieron el tratamiento: "Te sacan (pelos) de la nuca. Me pusieron como 8.000 pelos, que son como 3.500 folículos capilares", detalló.

Aclaró que gracias a la anestesia no dolió y que su renovado cabello lo verá recién en un mes y medio más. "Primero crecen los pelos (injertados) y después se caen, pero crecen de nuevo, son como los dientes de leche. El folículo bota ese pelo y después empieza a crecer bien", señaló en el citado medio.

Mira el registro de Rodrigo Gallina sobre su injerto de pelo: