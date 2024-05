Marité Matus celebró los 15 años de su hijo “Monito Vidal”: “Orgullo de mi corazón” - Chilevisión

La modelo se emocionó al describir la importancia que tiene el adolescente en su vida. "Eres mi luz en la oscuridad y mi mayor tesoro en la vida", destacó.

Marité Matus está celebrando un día muy especial en su vida. Se trata de Alonso Vidal, su hijo con Arturo Vidal, quien está de cumpleaños y se encuentra en plena adolescencia.

El joven acaba de cumplir 15 años, lo que fue conmemorado con un emotivo y extenso mensaje de su madre en su red social.

En Instagram, Marité Matus dejó en claro lo importante que es su descendiente, mostrándose orgullosa de los éxitos y el crecimiento del adolescente.

Marité Matus cumpleaños de Alonso Vidal

La personalidad usó sus plataformas digitales para expresar sus sentimientos respecto al crecimiento de su hijo mayor.

"Hoy celebramos tus 15 años. Un día lleno de emociones y orgullo para mi corazón. Desde el momento en que llegaste a este mundo, tu carita quedó grabada en lo más profundo de mi ser", partió Marité Matus.

Enseguida, prosiguió con un "cada paso que has dado en este camino de la vida me ha llenado de alegría y me ha enseñado la verdadera grandeza de la entrega incondicional y, sobre todo, que no tienes límites".

"Ver cómo te conviertes en un adolescente con tantas pasiones y sueños me llena de admiración emoción. Eres mi razón para seguir adelante y mi mayor regalo en este mundo. Eres mi luz en la oscuridad y mi mayor tesoro en la vida", fueron parte de las palabras de la personalidad a su hijo.