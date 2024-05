La emoción de músico chileno tras conocer a fundador de Queen: Fue invitado a su festival en Europa - Chilevisión

A través de Instagram, el artista chileno Flangr compartió imágenes de su encuentro con Brian May, histórico guitarrista de la banda Queen.

Joaquín Macaya, músico chileno detrás del proyecto Flangr, cumplió el sueño de conocer a Brian May, legendario guitarrista de Queen, durante una gira por Europa.

El encuentro se dio en medio de la visita de Macaya a Eslovaquia, donde se presentará en el festival de música y ciencia Starmus, fundado por May en dicho país.

A través de su cuenta de Instagram, el joven compartió un video en que aparece esperando al histórico músico tras bambalinas.

"Se logró", escribió el artista nacional sobre el video, detallando que, además de Brian May, también pudo conocer a la banda The Offspring.

Músico chileno en festival organizado por Brian May

Bajo el lema “The Future of our Home Planet”, Starmus presenta una de las programaciones más ambiciosas en el cruce de música y ciencia.

Un variado cartel que incluye al chileno Joaquín Macaya con su proyecto Flangr, quien ha llamado la atención por su original propuesta compuesta sobre la base de sonidos del espacio procesados por el Observatorio ALMA.

El encuentro desarrollado en Bratislava contempla un line up que contempla presentaciones del mismo Brian May y The Offspring y ponencias lideradas por Laurie Anderson y la Dra. Jane Goodall, dos destacadas mujeres del mundo de la ciencia.

Cabe mencionar que, debido al atentado contra el primer ministro de Eslovaquia Robert Fico, el concierto de Flangr se postergó para este viernes 17 de mayo.

Revisa el encuentro acá: