La dura opinión de Botota Fox por “Gala del Pueblo” de Naya Fácil: “Así como la idolatran…” - Chilevisión

El transformista analizó el evento organizado por Naya Fácil, donde no figura en la lista de invitados. "Para mí es irrelevante, finalmente, si participo o no participo", aseguró.

José Miguel Navarrete, conocido por su personaje de Botota Fox, cuestionó el furor que ha causado la "Gala del Pueblo" organizada por Naya Fácil.

Recordemos que, tras acusar discriminación por parte de la gala oficial del Festival de Viña del Mar, la influencer está preparando su propio evento para el mismo día: 21 de febrero.

Hasta el momento, se han confirmado una serie de famosos, influencers y artistas. Sin embargo, una de las celebridades que no será invitada es la transformista Botota Fox, quien en 2024 protagonizó un fuerte conflicto con Naya.

Botota Fox criticó con todo a la "Gala del Pueblo"

En un contacto con el matinal Contigo en la Mañana, Botota Fox entregó su opinión tras no ser contemplada en la lista de Naya Fácil.

"Vi que iban a hacer como una Gala del Pueblo y todo, pero jamás se me pasó por la mente si me podían invitar o no. Para mí es irrelevante, finalmente, si participo o no participo", reconoció.

En ese sentido, la comediante indicó que "nunca ando participando en galas" y explicó el origen de su enemistad con la influencer.

"Sucedió un percance el año pasado con respecto a ella cuando salió de reina (embajadora de Viña) y nos encontramos en el programa de Pamela Díaz. Yo me reí de su piscinazo, nada más", declaró.

"Ella se molestó porque yo dije eso, yo dije el piscinazo poobre, una cosa así. Pero es mi esencia, finalmente, como que me río de lo que muchos quizás se rieron en silencio", agregó.

Pese a lo anterior, Botota entregó sus buenos deseos para Naya, aunque no dudó en deslizar una crítica sobre el venidero evento.

"Que le vaya bien, ojalá sea todo bonito, que no haya problemas con gente externa. Así como la idolatran me genera mucho ruido. Así como la idolatran también la pueden funar, esto es una arma de doble filo", apuntó la humorista.